Il monitor gaming curvo OLED AOC Agon PRO AG346UCD da 34 pollici è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo. Questo straordinario display WQHD 3440x1440 con refresh rate di 175 Hz e tempo di risposta di appena 0,03 ms garantisce un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Potete portarlo a casa a 543,90€ invece di 659€, un risparmio considerevole per chi cerca prestazioni di alto livello con tecnologia HDR400 e compatibilità FreeSync Premium Pro e G-Sync.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

AOC Agon PRO AG346UCD, chi dovrebbe acquistarlo?

AOC Agon PRO AG346UCD è la scelta ideale per giocatori esigenti e professionisti creativi che cercano un'esperienza visiva superiore senza compromessi. Con il suo pannello OLED curvo da 34 pollici e risoluzione WQHD 3440x1440, questo monitor vi conquisterà se lavorate con editing video, grafica o desiderate immergervi completamente nei vostri giochi preferiti. La frequenza di aggiornamento di 175 Hz e il tempo di risposta fulmineo di 0.03 ms lo rendono perfetto per chi gioca a titoli competitivi come FPS e racing game, dove ogni millisecondo conta. L'investimento di 543,90€ è particolarmente interessante considerando che si tratta di tecnologia OLED con neri perfetti e contrasto infinito.

Questo monitor risponde alle esigenze di chi passa molte ore davanti allo schermo grazie alla tecnologia anti-sfarfallio che riduce l'affaticamento visivo durante sessioni prolungate. La compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro e G-Sync elimina tearing e stuttering, garantendovi un gameplay fluido indipendentemente dalla vostra scheda grafica. Il design curvo avvolgente e l'HDR400 creano un'esperienza cinematografica che vi catturerà completamente, mentre l'hub USB e gli altoparlanti integrati semplificano la gestione dei cavi sulla scrivania. Con uno sconto del 18%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole passare a un setup di livello premium senza spendere oltre 600€.

AOC Agon PRO AG346UCD è un monitor gaming curvo da 34 pollici con pannello OLED e risoluzione WQHD 3440x1440. Offre prestazioni eccezionali con 175 Hz di refresh rate e un tempo di risposta fulmineo di 0.03 ms, perfetto per il gaming competitivo. Supporta AMD FreeSync Premium Pro ed è compatibile con G-Sync.

Vedi offerta su Amazon