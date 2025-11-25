Avatar di Ospite Web_Runner #598 0
interessante ma alla fine quanti di quel milione sono rimasti davvero su linux? scaricare è una cosa, usarlo tutti i giorni un'altra
io ho provato qualche distro tempo fa ma poi son tornato su windows per comodità.. magari questa vale la pena riprovarla
Ma infatti, sono i soliti che non perdono modo per spalare cacca contro microsoft. Che dalla sua ha delle colpe abbastanza grandi, a cominciare da quando ha reso obbligatorio gli update fino all'obbligo di un pc recente per usare windows 11 (che adesso al netto degli aumenti delle ram anche sopra il 200% diventa di fatto impraticabile). Sono queste tutte le sottigliezze che microsoft sbaglia e continua a non capire di star sbagliando. Windows 11 secondo me e' un ottimo s.o., lo uso sul portatile, ma e' decisamente gestito poco bene da microsoft. Comunque sono curioso di provare questo zorin, ovviamente su macchina viurtuale vmware...
E' indubbio che il crescente interesse verso Zoris Os e altre distro è stato causato dai recenti cambiamenti, anzi peggioramenti di windows. Ma ciò non significa un totale e assicurato cambio di "idea" della gente.

Infatti, se per caso la microsoft dovesse cambiare approcio sia sulla questione hardware dei requisiti che sul cambiare radicalmente il loro sistema operativo rendendolo non più "spione" ed anche meno affamato di risorse, allora tutti quelli che si sono trovati costretti a passare a Linux ritorneranno immediatamente su windows.
