Avatar di Ospite SSD Shield #124 0
0
aspetta ma se una presentazione vera ne consuma metà allora sono tipo 2 al mese non 50, che senso ha
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Core_Mind #742 0
0
classico Apple: marketing bellissimo, poi leggi le note in piccolo e scopri che hanno calcolato tutto con esempi da 8 slide lol
Questo commento è stato nascosto automaticamente.