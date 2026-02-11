Il settore dei semiconduttori globale si trova al centro di una complessa partita a scacchi commerciale tra Stati Uniti e Taiwan, con l'amministrazione Trump che ha annunciato un nuovo meccanismo di esenzione tariffaria destinato ai colossi tecnologici americani come Google, Microsoft e Amazon. La mossa, però, viene condizionata all'entità degli investimenti che TSMC e altre aziende taiwanesi saranno disposte a effettuare sul suolo statunitense, in una strategia che punta a riportare la produzione di chip avanzati negli USA. Le implicazioni per l'intera filiera tecnologica sono enormi, con il rischio concreto che Taiwan diventi ostaggio di politiche commerciali aggressive mentre l'industria globale dei chip vive una fase di incertezza sulla sostenibilità del boom dell'intelligenza artificiale.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, la Casa Bianca ha raggiunto un accordo commerciale con Taiwan che prevede la riduzione dei dazi sulle importazioni dall'isola dal 20% al 15%, ma solo in cambio di un impegno da parte delle aziende taiwanesi a investire 250 miliardi di dollari nell'industria americana dei semiconduttori. Il meccanismo prevede che le società che costruiranno nuovi impianti di produzione negli Stati Uniti potranno importare chip esenti da dazi in una quantità pari a 2,5 volte la capacità produttiva pianificata durante il periodo di costruzione degli stabilimenti. Per gli impianti già operativi, il coefficiente scende a 1,5 volte la capacità esistente.

L'obiettivo dichiarato è permettere ai produttori taiwanesi di allocare questi chip esentati ai principali hyperscaler che gestiscono l'infrastruttura cloud e di intelligenza artificiale negli Stati Uniti, tra cui Meta e altri operatori di datacenter. Un funzionario dell'amministrazione ha affermato che monitoreranno attentamente l'implementazione del programma "come falchi" per assicurarsi che non si trasformi in un regalo gratuito a TSMC, lasciando intendere che la Casa Bianca intende mantenere una posizione di forza nelle trattative future.

TSMC ha già promesso investimenti per 165 miliardi di dollari in capacità produttiva americana, ma appare riluttante a espandersi ulteriormente per timore di una bolla nell'intelligenza artificiale

La strategia americana di reshoring dei semiconduttori non rappresenta un'iniziativa isolata nel panorama globale. Anche l'Unione Europea ha lanciato massicci programmi di investimento nella produzione di chip, mentre la Cina ha accelerato lo sviluppo di GPU per inferenza e circuiti integrati specifici per applicazioni (ASIC) dopo le restrizioni imposte dagli Stati Uniti sull'esportazione di acceleratori AI di fascia alta. Il risultato è una corsa globale alla sovranità tecnologica, in cui ogni potenza economica cerca di garantirsi l'accesso indipendente alle tecnologie di produzione dei semiconduttori più avanzati.

La tensione tra USA e Cina ha visto entrambe le nazioni utilizzare le proprie armi commerciali: Washington ha limitato l'export di GPU ad alte prestazioni, mentre Pechino ha risposto con restrizioni sull'esportazione di minerali delle terre rare critici per la produzione elettronica. Nonostante nel 2026 si siano registrate alcune aperture attraverso licenze di esportazione e accordi di condivisione dei profitti, il danno strategico è già stato fatto, spingendo la Cina verso una maggiore autosufficienza tecnologica e gli Stati Uniti a cercare fonti alternative di materie prime critiche.

Per TSMC, la situazione presenta rischi considerevoli su entrambi i fronti. Il produttore taiwanese è notoriamente preoccupato per i segnali di un possibile rallentamento nella domanda di chip per intelligenza artificiale, dopo anni di crescita apparentemente inarrestabile. La memoria della crisi che ha colpito i produttori di memorie pochi anni fa, quando l'eccesso di capacità produttiva seguita al boom pandemico ha portato a un crollo dei prezzi, è ancora vivida nel settore. Investire decine di miliardi in impianti di produzione che potrebbero rivelarsi sovrabbondanti entro uno o due anni rappresenta un rischio finanziario enorme.

A complicare ulteriormente il quadro c'è la politica industriale americana stessa, che attraverso programmi come il CHIPS Act sta finanziando anche i concorrenti di TSMC, in particolare Intel, nel tentativo di ricostruire una capacità produttiva domestica. TSMC si trova quindi nella paradossale posizione di dover investire massicciamente negli Stati Uniti per mantenere l'accesso al mercato americano, mentre contemporaneamente il governo statunitense sostiene finanziariamente aziende che competono direttamente con il produttore taiwanese.

Il messaggio implicito della Casa Bianca è chiaro: l'accesso privilegiato al mercato americano passa necessariamente attraverso la localizzazione della produzione sul territorio nazionale. Una posizione che riflette la crescente consapevolezza che il controllo della catena di fornitura dei semiconduttori non è solo una questione economica, ma rappresenta una componente fondamentale della sicurezza nazionale nell'era dell'intelligenza artificiale.