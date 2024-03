Apple lavora a un Macbook da 20 pollici, ma arriverà mai?

L'analista Ming-Chi Kuo ha aggiunto un tassello interessante al puzzle delle voci su Apple e i dispositivi pieghevoli. Mentre le indiscrezioni ultimamente si sono concentrate principalmente sui futuri iPhone o iPad, Kuo ha rivelato che Apple starebbe attivamente sviluppando un MacBook pieghevole. Secondo le sue previsioni, questo dispositivo innovativo dovrebbe fare il suo ingresso sul mercato nel 2027.

Tuttavia, i dettagli su questo presunto MacBook pieghevole non sono ancora trapelati. Kuo ha affermato che il dispositivo avrà uno schermo da 20,3 pollici, ma ulteriori informazioni sul design e sulle specifiche tecniche non sono stati forniti.

Kuo ha specificato che il MacBook foldable è l'unico dispositivo pieghevole di Apple con un programma di sviluppo attualmente ben definito. Questo suggerisce che i piani per iPhone o iPad pieghevoli potrebbero essere ancora in fase di sperimentazione, piuttosto che prossimi al lancio sul mercato.

Le voci su un possibile MacBook pieghevole non sono del tutto nuove. Già nel 2022, l'analista Ross Young aveva accennato all'interesse di Apple per i notebook pieghevoli. Le conferme di queste speculazioni sono arrivate anche da altre fonti autorevoli come Mark Gurman di Bloomberg, il quale aveva indicato l'interesse di Apple per un dispositivo pieghevole con uno schermo da 20 pollici. Resta da vedere come Apple realizzerà questa visione e quali sfide dovrà affrontare nel portare sul mercato un dispositivo del genere.