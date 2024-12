Vi manca la Touch Bar dei MacBook? Ecco Flexbar!

Nell'ambito delle soluzioni tecnologiche, ENIAC ha lanciato un innovativo dispositivo denominato Flexbar, disponibile tramite la piattaforma di crowdfunding Kickstarter. Si tratta di una barra touch standalone che migliora il concetto originale della Touch Bar di Apple, offrendo una maggiore personalizzazione e interattività con diversi dispositivi tramite connessione USB-C.

Flexbar si propone come una soluzione avanzata per chi cerca efficienza e adattabilità nel proprio flusso di lavoro quotidiano. A differenza della versione precedente integrata nei MacBook di Apple, che ha ricevuto sempre diviso i fan, Flexbar offre un'interfaccia completamente personalizzabile e dinamica. Questo dispositivo, con il suo display AMOLED, consente agli utenti di impostare e modificare i controlli e le scorciatoie in modo intuitivo, adattandosi automaticamente alle applicazioni in uso, come il montaggio video o il gaming, come la Elgato Stream Deck.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Realizzato con materiali di qualità come la lega di alluminio, e dotato di feedback aptico, Flexbar mira a fornire un'esperienza utente gradevole e professionale. ENIAC ha integrato nel dispositivo un motore lineare per la vibrazione, migliorando l'interazione con l'utente attraverso ogni tocco e scorrimento sulla barra.

La facilità d'uso di Flexbar è garantita grazie a FlexbarDesigner, un'applicazione inclusa che permette di personalizzare completamente l'interfaccia utente. Inoltre, il supporto per API di terze parti amplifica la sua compatibilità, rendendo Flexbar perfettamente integrata con molteplici applicazioni esterne.

Il device si distacca dalla concorrenza anche per il suo design elegante e funzionale. Viene fornito con un supporto magnetico in alluminio e piedini antiscivolo in silicone, che assicurano stabilità e visibilità ottimale. Nonostante la mancanza di connettività wireless, una caratteristica desiderata che potrebbe essere inclusa in modelli futuri, Flexbar promette di essere una soluzione versatile per molti professionisti nell'ambito tecnologico e creativo.

ENIAC ha fissato il prezzo di lancio di Flexbar a 179,99 dollari, offrendo un prezzo ridotto di 119 dollari per i primi 300 acquirenti su Kickstarter. Nonostante l'attrattiva dell'offerta, vale la pena ricordare che il crowdfunding non offre le stesse garanzie di un acquisto diretto, ma rappresenta un investimento nello sviluppo del prodotto.