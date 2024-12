MacBook Pro: schermo OLED e addio al notch nel 2026

Apple si prepara a introdurre schermi OLED sui MacBook Pro entro il 2026 e sui MacBook Air nel 2027, secondo un recente rapporto trapelato dalla società di analisi di mercato Omdia. Il cambiamento porterebbe significativi miglioramenti alla qualità del display dei portatili Apple.

Il report suggerisce che i futuri MacBook Pro con schermo OLED potrebbero abbandonare il controverso notch in favore di un foro per la fotocamera frontale. Questo potrebbe funzionare in modo simile alla Dynamic Island degli iPhone, sebbene non sia chiaro se includerà la tecnologia Face ID. L'integrazione del Face ID nei sottili display dei MacBook pone infatti alcune sfide tecniche.

Voci precedenti indicano che Apple potrebbe puntare a rendere i prossimi MacBook ancora più sottili. Nonostante ciò, questo solleva dubbi sulla possibile riduzione della durata della batteria o sul peggioramento della gestione termica; i progressi dei chip Apple Silicon potrebbero, però, mitigare questi rischi.

Se confermata, l'adozione degli schermi OLED rappresenterebbe un importante aggiornamento per i portatili Apple, offrendo neri più profondi, maggiore contrasto e potenzialmente un minor consumo energetico rispetto agli attuali display LCD. D'altronde, gli utenti chiedono da tempo questa tecnologia, già presente su iPhone e Apple Watch.

L'adozione degli schermi OLED da parte di Apple rappresenterebbe un grosso passo in avanti nell'evoluzione dei suoi prodotti. L'azienda di Cupertino ha sempre posto grande attenzione alla qualità dei display, come dimostrato dall'introduzione del Retina Display sull'iPhone 4 nel 2010, che ha stabilito nuovi standard per la risoluzione degli schermi mobile.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i display OLED possono essere più efficienti dal punto di vista energetico rispetto agli LCD tradizionali, soprattutto quando si visualizzano immagini con molte aree scure. Questo perché i pixel OLED emettono luce propria e possono essere completamente spenti quando devono mostrare il nero, riducendo così il consumo di energia.

L'adozione degli OLED sui MacBook potrebbe anche aprire nuove possibilità in termini di design. La flessibilità intrinseca di questa tecnologia potrebbe consentire ad Apple di sperimentare con forme e fattori di forma innovativi, magari portando a futuri laptop con schermi pieghevoli o arrotolabili.