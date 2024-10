Apple presenta i nuovi iMac M4: più performanti e meno cari

Apple aveva promesso una settimana di annunci, e oggi ha svelato il primo: il nuovo iMac M4! Il nuovo computer all-in-one mantiene il design iconico delle ultime iterazioni, lo schermo da 24 pollici e la gamma di colori vivaci che lo ha contraddistinto dagli altri modelli della linea Mac, introducendo però il nuovissimo chip M4.

Questo aggiornamento rende l'iMac il primo Mac a integrare il chip M4, lanciato originariamente con l’iPad Pro nela scorsa primavera. Sono disponibili due versioni: una con CPU a 8 core (4 ad alta efficienza e 4 ad alte prestazioni) e GPU a 8 core, e una più potente con CPU a 10 core (4+6) e GPU a 10 core.

Con il sistema operativo macOS Sequoia 15.1, rilasciato oggi, l’iMac è ottimizzato per le funzioni di Apple Intelligence, anche se tecnicamente è sufficiente una chip M1 per usufruirne. Il Neural Engine, invece, resta invariato a 16 core.

Un altro miglioramento significativo è nella memoria, che ora parte da 16 GB di RAM di default, il doppio rispetto alla generazione precedente. È possibile aumentare fino a 32 GB come opzione (prima il massimo era di 24 GB). La memoria è inoltre più veloce, con una banda passante di 120 GB/s contro i precedenti 100 GB/s.

Tra le caratteristiche tecniche aggiornate, la videocamera FaceTime ora include un sensore da 12 MP con centratura automatica (anche se la registrazione video resta a 1080p). Lo schermo mantiene la diagonale di 24,5 pollici e una risoluzione 4,5K (4480 x 2520 pixel), con una luminosità massima che rimane a 500 nit. La novità è l’opzione nano-texturizzata (per ridurre i riflessi) che costa 230€ aggiuntivi, e che include nella confezione un panno specifico per la pulizia (esattamente come con l'iPad Pro).

Apple mantiene la gamma di sette colori: argento, verde, giallo, arancione, rosa, viola e blu. Buone notizie anche sul fronte dei prezzi: il modello base costa 1.529€ (100 € in meno rispetto alla generazione precedente, che potete trovare scontata su Amazon) e offre CPU 4+4, GPU a 8 core, 16 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Tuttavia, questa versione non include il blocco di alimentazione con porta Ethernet. Il modello di fascia alta, con CPU 5+5, GPU a 10 core, 24 GB di memoria e 512 GB di archiviazione, arriva a 2.209 € (senza le opzioni aggiuntive). Le prenotazioni per il nuovo iMac, infine, iniziano oggi, con le prime consegne previste per l’8 novembre.