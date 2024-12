I prossimi Homepod e Apple TV potrebbero avere un chip combinato WiFI/Bluetooth

Apple potrebbe introdurre un nuovo chip combinato Bluetooth e Wi-Fi, nome in codice "Proxima", in alcuni dei suoi prodotti per la casa nel 2025, tra cui un nuovo HomePod Mini e una nuova versione della celebre Apple TV (di cui potete trovare il modello di attuale generazione su Amazon). Lo riporta Mark Gurman di Bloomberg, citando le solite fonti anonime interne all'azienda di Cupertino.

Il chip "Proxima" rappresenterebbe un importante cambiamento per i dispositivi Apple, riducendo la dipendenza da Broadcom, attuale fornitore di componenti Bluetooth e Wi-Fi, e permettendo ad Apple di ridurre ulteriormente le già contenute dimensioni di alcuni dei suoi prodotti pensati per la casa.

Apple sta lavorando anche a una telecamera di sicurezza standalone e a uno schermo per la domotica.

Secondo Gurman, il chip Proxima, che sarebbe in sviluppo da diversi anni e sarà prodotto da TSMC, ovvero lo stesso produttore dei chip Apple Silicon, potrebbe venire implementato negli iPhone entro la fine del 2025 (quindi nella linea 17 e 17 Pro) e negli iPad e Mac nel 2026 (ovvero in concomitanza con il tanto atteso redesign dei Macbook).

Questa mossa di Apple, oltre a inserirsi in una più ampia strategia dell'azienda per espandere la propria presenza nel settore della domotica, è principalmente pensata per riuscire a contenere le dimensioni dei futuri prodotti Apple, permettendo un redesign di alcune linee di prodotti (una fra tutti quella dei Macbook che dovrebbero subire un grosso restyle nel 2026) e una maggiore sottigliezza per gli iPhone.

Gurman, inoltre, aveva precedentemente riportato che l'azienda starebbe preparando il lancio di un display smart da parete per il controllo della casa nel prossimo anno, segnalando un significativo investimento di Apple nel mercato degli smart home. Questo dispositivo, dal nome in codice J490, dovrebbe avere una diagonale di 6 pollici e il form factor dovrebbe essere molto simile a quello di un iPad Mini.