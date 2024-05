Risparmia l'86% e accedi a Apple TV ovunque grazie a Surfshark VPN

La Apple TV è un box che consente l'accesso a numerose app di streaming, simile ai sistemi operativi delle smart TV più recenti, ma progettato per integrarsi con le app Apple. Sebbene sia un prodotto di altissimo livello, spesso preferito dagli appassionati per la qualità audio e video superiore rispetto alla concorrenza, inclusa la presenza del vero 4K e Dolby Vision, anche con l'Apple TV ci sono limitazioni dovute alla geolocalizzazione che impediscono la visione di alcuni contenuti in Italia. Tuttavia, esiste una soluzione semplice ed economica per superare questo ostacolo: utilizzare Surfshark VPN. Grazie agli sconti disponibili per i nuovi utenti, che attualmente arrivano fino all'86%, è possibile attivare questa VPN a soli 2,19€ al mese.

Surfshark VPN con Apple TV, perché dovrei utilizzarla?

Surfshark ha un'app dedicata per Apple TV, scaricabile direttamente dall'App Store tramite il box TV, garantendo così una compatibilità totale. Tuttavia, è importante notare che questa app è supportata solo sui modelli Apple TV HD e Apple TV 4K. Se possedete uno di questi modelli, l'installazione è semplice e veloce. Se invece volete accedere ai contenuti Apple TV tramite televisore perché quest'ultimo ha già l'app preinstallata, potete scaricare Surfshark direttamente dallo store del TV. Per i possessori di TV meno recenti, potrebbe essere necessario ricorrere a metodi più avanzati, come installare la VPN sul router, a patto che il router supporti questa funzionalità. Sul sito di Surfshark sono disponibili guide dettagliate su come procedere, rendendo il processo accessibile anche ai meno esperti.

L'utilizzo di una VPN con Apple TV offre numerosi vantaggi. Un motivo principale, già accennato prima, è la possibilità di accedere a un catalogo globale di contenuti senza restrizioni geografiche. Questo significa poter guardare librerie internazionali su piattaforme come Netflix, Disney+ o sulla stessa Apple TV+, che offrono contenuti diversi a seconda del Paese. Ma non è solo una questione di accesso ai contenuti: la privacy online è un altro aspetto cruciale. Anche utilizzando un box Apple TV, i dati relativi alle proprie attività possono essere visti dagli inserzionisti, che potrebbero utilizzare queste informazioni per pubblicare annunci mirati. Inoltre, i malintenzionati potrebbero sfruttare i vostri dati per campagne di phishing.

Considerando poi che con Apple TV è possibile navigare in Internet tramite tecnologie come Airplay, utilizzare una VPN come quella di Surfshark porta gli stessi benefici che normalmente si ottengono utilizzando la VPN sul PC, ossia una vasta rete di server e una crittografia leader del settore. Questo significa che potete navigare e guardare i vostri contenuti preferiti senza preoccuparvi della vostra privacy o della sicurezza dei vostri dati.

Insomma, abbinare Apple TV con Surfshark VPN è una scelta vincente per chi punta a uno streaming completo e senza limitazioni geografiche. Che siate appassionati di cinema, amanti dello sport o semplicemente interessati a proteggere la vostra privacy online tramite servizi premium, questa combinazione vi offre tutti gli strumenti necessari per sfruttare appieno le capacità del vostro box Apple TV o dell'app integrata nella smart TV.

