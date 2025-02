I contenuti di Netflix non arriveranno su Apple TV

Netflix ha confermato che l'integrazione con l'app Apple TV, che lo scorso giovedì ha scatenato i più disparati voli pindarici fra gli utenti, era solo un errore. Un portavoce di Netflix ha dichiarato a The Verge che la situazione è stata corretta e che i contenuti sono stati rimossi.

La rimozione dei contenuti Netflix dall'app Apple TV segna una battuta d'arresto per gli utenti che speravano in una maggiore accessibilità ai titoli della piattaforma di streaming.

Netflix ha confermato che l'integrazione con l'app Apple TV era un errore.

Per chi non lo sapesse, grazie a questo errore, è stato possibile, in alcune regioni del mondo, generare delle watchlist all'interno dell'app Apple TV, contenenti dei contenuti presenti su Netflix, come Stranger Things, Cobra Kai e The Crown, sebbene la selezione di prodotti fosse limitata.

Questa "integrazione errata", inoltre, era afflitta da diversi bug, quali l'impossibilità di accesso a tutte le stagioni di una serie e funzionalità come "Aggiungi ai preferiti" o "Continua a guardare" non sempre operative, mostrando dei segnali evidenti che si trattasse di un'integrazione non ancora matura per essere presentata pubblicamente.

Questo errore, però, ha sollevato numerosi interrogativi sulla possibilità che fosse un test interno andato storto. Tuttavia, Netflix ha ribadito che non esisterà un'integrazione ufficiale con l'app Apple TV, costringendo gli utenti a continuare a fruire dei contenuti attraverso la sua app dedicata.

Non risulta così fantasioso che, pur non avendo intenzione di integrare i propri contenuti su Apple TV, l'azienda abbia condotto dei test per poterlo fare, molto più rapidamente, in caso di cambiamenti nella visione aziendale.