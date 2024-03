Apple annuncia i MacBook Air M3 da 13 e 15 pollici

Apple ha appena presentato i nuovi MacBook Air M3 con schermi da 13 e 15 pollici, già disponibili sul sito web dell'azienda (su ordinazione) a partire da oggi. Il modello da 13 pollici parte da 1.349€ mentre la variante da 15 pollici ha un prezzo di partenza pari a 1.579€.

Entrambi i MacBook Air promettono un'autonomia di 18 ore, dispongono di una webcam 1080p integrata nel notch e supportano connessioni wireless più veloci grazie alla presenza del modulo Wi-Fi 6E. Le caratteristiche includono due porte Thunderbolt, un jack per cuffie da 3,5 mm, e la capacità di supportare due display esterni, ma solo quando il coperchio è chiuso. Il design rimane pressoché identico fatta eccezione per la tastiera Magic Keyboard, che ora ospita una sezione dedicata ai tasti funzione a grandezza naturale oltre a ospitare il touch ID per l'accesso biometrico.

I nuovi chip M3 presentati da Apple lo scorso anno e già visti sui MacBook Pro da 16 pollici e sull'iMac da 24 pollici, dispongono di un processore da 8 core abbinato a una GPU a 10 core e fino a 24GB di memoria unificata, offrendo prestazioni decisamente migliori rispetto ai precedenti M2. Tra gli aggiornamenti più interessanti, va sottolineata anche la presenza di tre microfoni che dovrebbero migliorare sensibilmente la qualità audio durante le videochiamate.

I portatili sono disponibili nei colori midnight, starlight, silver e space gray. Anche se è possibile acquistarli da subito l'inizio delle spedizioni è previsto per venerdì 8 marzo, mentre non abbiamo informazioni sui tempi di consegna.