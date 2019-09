Arctis 1 Wireless, SteelSeries presenta le cuffie 4 in 1

SteelSeries ha presentato le nuove Arctis 1 Wireless, cuffie gaming con un prezzo di 119,99 euro, pronte per PC, PS4, Switch e smartphone Android.

Strizzando l’occhio agli appassionati che giocano su più piattaforme, SteelSeries ha presentato le cuffie per videogiocatori Arctis 1 Wireless. L’azienda le definisce delle soluzioni 4 in 1 in quanto sono compatibili non solo con i PC, ma anche Android e le console PS4 e Switch. A dire il vero potrebbero essere definite anche 5 in 1, dato che basta collegarle al controller Xbox tramite cavo 3,5 mm per usarle con la console di casa Microsoft.

Le nuove Arctis 1 Wireless si collegano tramite un trasmettitore USB Type-C wireless a 2.4 GHz. In bundle, per chi non dovesse avere un connettore Type-C, ci sono altri due cavi, un USB Type A e uno con jack da 3,5 mm.

Le Arctis 1 Wireless rinunciano all’inconico archetto in favore di una soluzione a basso profilo ottimizzata per l’uso in mobilità. L’azienda garantisce un elevato comfort grazie ai cuscinetti auricolari in tessuto Airweave e l’headband rinforzata in acciaio. Lateralmente vi sono i connettori, il pulsante per silenziare il microfono e il regolatore del volume.

Quanto alle specifiche tecniche tecniche, le Arctis 1 Wireless hanno un microfono staccabile bidirezionale con cancellazione del rumore e risposta in frequenza di 100-6500 Hz. I driver da 40 mm delle cuffie hanno una risposta in frequenza di 20-20000 Hz e un’impedenza di 32 Ohm.

Trattandosi di soluzioni wireless, è bene sapere che SteelSeries indica un’autonomia di 20 ore e una copertura di 9 metri tramite connessione senza fili lossless su banda 2,4 GHz.

Le cuffie Arctis 1 Wireless possono essere già acquistate dal sito ufficiale e su Amazon a 119,99 euro.