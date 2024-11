Arriva il Black Friday: licenze a vita per Office e Windows 11 a soli 10€

Il Black Friday si avvicina e GoDeal24 ha deciso di anticipare le offerte, con sconti mai visti su software essenziali, come le suite Microsoft Office e Windows 11. Un'occasione imperdibile per aggiornare i tuoi device a prezzi imbattibili. Che tu sia uno studente o un professionista, l’Offerta Anticipata del Black Friday di GoDeal24 incontra le esigenze di tutti.

Infatti, potrai ottenere una licenza a vita per Office Professional 2021 con un pagamento una tantum di 35,11€, che include Word, Excel, PowerPoint e altre app essenziali. Crea fogli di calcolo organizzati con Excel, newsletter aziendali con Publisher e presentazioni dinamiche con PowerPoint. Senza dimenticare i vantaggi dell'app Teams, che permette ai team di lavoro di collaborare anche a distanza.

Anche per Office Professional 2016, GoDeal24 propone il prezzo più basso dell’anno: solo 11,11€ per un utilizzo a vita, la scelta ideal per chi ha un budget ridotto. Non aspettare il Black Friday: acquista ora e approfitta dei vantaggi fino ad esaurimento scorte.

Aumenta la tua produttività con Office

Microsoft ha rilasciato il 1° ottobre la nuovissima suite Office 2024, sulla quale GoDeal24 propone in esclusiva degli sconti imperdibili. Perché acquistare Office 2024? La suite presenta numerosi miglioramenti rispetto alla versione 2021, tra cui l'integrazione dell'IA, prestazioni e velocità migliorate (in particolare per Excel), strumenti avanzati per la creazione di contenuti e un'interfaccia utente e funzionalità di accessibilità ottimizzate. Trovi di seguito le offerte di punta.

Prezzo speciale per Office 2024

Le offerte continuano. Puoi, infatti, ottenere l'accesso a vita a Windows 11 Professional per soli 13,25€ su GoDeal24. Software progettato per i professionisti moderni, offre un'interfaccia fluida e funzionalità di sicurezza avanzate come il login biometrico, TPM 2.0 e Smart App Control. Per i creatori di contenuti e i gamer, DirectX 12 Ultimate garantisce elementi grafici impareggiabili. Copilot, l'assistente AI integrato, risponde a domande, riassume pagine web, assiste nella programmazione e molto altro. Approfitta di questa offerta per mantenere il tuo spazio di lavoro digitale sempre aggiornato e pienamente funzionale.

Aggiorna il tuo PC con l'ultima versione di Windows a partire da 10€

Più acquisti e più risparmi con i seguenti pacchetti - Codice Coupon: GG62

Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice Coupon: GG50

Offerte multilicenza a prezzi imbattibili

Altri strumenti per PC al miglior prezzo

Con GoDeal24 potete stare tranquilli perché i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft.

E poi c’è la consegna digitale: i software comprati arrivano direttamente alla vostra casella mail entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente nel 98% delle occorrenze e che offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di GoDeal24 tramite l’indirizzo email service@godeal24.com