Nelle scorse ore è stato annunciato un dissipatore ad aria targato Amazon Basics, soluzione economica (come del resto tutti i prodotti del brand Amazon Basics) che ai più appassionati ricorderà molto da vicino il Cooler Master Hyper H410R RGB, altro dissipatore ad aria entry level dal buon rapporto qualità prezzo e adatto per le configurazioni più attente al budget.

Se guardando le immagini di presentazione anche voi avete avuto questa impressione, sappiate che non avete sbagliato: il cooler Amazon Basics è proprio una riproposizione di quello Cooler Master, come confermato dai numeri di modello, rispettivamente RR-H410-20PC-AS e RR-H410-20PC-R1. Il dissipatore offre una torre con quattro heatpipe e una ventola RGB da 92mm con una velocità da 600 a 2000 RPM, con una rumorosità che si attesta sui 29,38dBA massimi. La compatibilità infine è garantita con i socket Intel GA 1700/1200/1151/1155/1156 e AMD AM4 e AM5.

Il fatto che i due dissipatori siano praticamente lo stesso significa anche che le prestazioni di raffreddamento saranno identiche, il che pone il dissipatore Amazon Basics nella fascia bassa del segmento. Non sappiamo se arriverà anche nel nostro paese, per il momento conosciamo il prezzo per il mercato americano, pari a 26,99 Dollari.

Dopo l’annuncio, viene spontaneo chiedersi se c’è davvero bisogno di questo prodotto: il brand Amazon Basics offre dispositivi di buona qualità a prezzi competitivi, ma il mondo PC è già ricco di soluzione di questo tipo (a partire proprio dall’Hyper H410R RGB di Cooler Master, che ha un costo di circa 30 euro), non solo per il raffreddamento; se anche Amazon decidesse di esplorare altri settori oltre a quello dei dissipatori ad aria, avrebbe di certo difficoltà a farsi spazio in un segmento già affollato, soprattutto se i prodotti in questione sono semplicemente soluzioni entry-level concorrenti rimarchiate Amazon Basics.