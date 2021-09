Arriva la modalità scura anche su Google per PC: ecco come attivarla

C’è una buona notizia per gli amanti della dark mode sul PC: potete dire addio alle pagine luminose e accecanti di Google. Sia la pagina iniziale di Google che quella dei risultati di ricerca ora possono essere modificate abilitando la modalità scura, ovvero la dark mode. Un post ufficiale del forum di supporto afferma infatti che la modalità scura nella Ricerca Google desktop è già disponibile e raggiungerà tutti gli utenti “nelle prossime settimane”.

“Sono entusiasta di annunciare che a partire da oggi, e per tutti nelle prossime settimane, il tema Scuro è ora disponibile per le pagine di Ricerca Google sul desktop. Grazie per tutti i vostri commenti su questo forum facendoci capire che questa era una funzionalità che volevate vedere!” si legge nel post ufficiale.

Il fatto che si abbia o meno la modalità scura in questo momento dipende dal proprio account Google. Non si comprende bene il criterio utilizzato dal colosso tech per rendere disponibile la nuova funzionalità solo ad alcuni utenti, ma come riporta l’autore dell’articolo su ArsTechnica, ha ottenuto la dark mode in due dei suoi quattro account, inclusi un account personale e un account Google Workspace a pagamento. Anche nel nostro test abbiamo scoperto di avere la modalità scura solo in determinati account, in maniera piuttosto casuale poiché sono tutti account personali.

Per abilitare la funzione bisogna andare alle impostazioni di Google: le impostazioni si trovano in basso a destra nella home page, oppure nel pulsante di ingranaggio in alto a destra quando si è nella pagina dei risultati di ricerca. Qui bisogna selezionare “Impostazioni di ricerca”. Se avete ricevuto la nuova funzionalità, troverete una voce “Aspetto”, in cui selezionare il tema scuro.

Dopo aver attivato la modalità scura, sarà disponibile un rapido selettore di temi nel pulsante dell’ingranaggio, che consentirà di passare facilmente tra le modalità scure e chiare. L’impostazione scura sembra funzionare su tutte le sezioni di Google, come notizie, acquisti, libri, immagini, ecc. Se non avete una sezione “Aspetto” nelle impostazioni, il vostro account non è ancora stato abilitato alla modalità scura e dovrete aspettare ancora qualche giorno.