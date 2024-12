Arrow Lake: gli update migliorativi per il BIOS arrivano in anticipo

Intel ha iniziato a distribuire patch BIOS per le schede madri Z890 con il microcodice 0x114 e il firmware CSME 1854v2.2 aggiornato. Questi aggiornamenti rappresentano l'ultimo tassello per ottimizzare le prestazioni dei processori Core Ultra 200S (Arrow Lake) di Intel, promettendo ulteriori incrementi delle performance di gioco.

Le patch stanno venendo rilasciate dai partner di Intel in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista per gennaio, almeno per quanto riguarda le versioni beta. Questo aggiornamento affronta gli ultimi problemi che affliggevano i chip Arrow Lake, dopo che Intel aveva già risolto quattro delle cinque cause principali di prestazioni non ottimali.

Le patch promettono notevoli incrementi delle prestazioni di gioco.

L'azienda aveva promesso ulteriori miglioramenti attraverso aggiornamenti del firmware BIOS entro gennaio, riferendosi al microcodice 0x114. Ora questo microcodice è disponibile insieme al kit firmware CSME aggiornato (versione 19.0.0.1854v2.2 o successiva).

Produttori come Gigabyte, ASRock e Asus hanno iniziato a rilasciare BIOS con il nuovo microcodice e firmware. Tuttavia, a parte Gigabyte, gli aggiornamenti di ASRock e Asus provengono da canali non ufficiali, quindi gli utenti devono prestare attenzione. Anche l'offerta di Gigabyte è in versione beta.

Ci si aspetta che le versioni stabili dei BIOS con il nuovo microcodice e firmware saranno disponibili entro l'inizio di gennaio o nei prossimi giorni, una volta risolti gli ultimi problemi.

Al CES di Las Vegas, Intel dovrebbe rivelare le famiglie Arrow Lake non-K/T/H/HX. Inoltre, i partner dell'azienda annunceranno probabilmente le schede madri B860 economiche, compatibili con i chip Arrow Lake da 65W.

Questi aggiornamenti rappresentano un passo in avanti importante nel percorso di Intel per migliorare le prestazioni della sua ultima generazione di processori, risolvendo i problemi iniziali e offrendo agli utenti un'esperienza ottimizzata e in linea con le aspettative.