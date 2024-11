Intel rimuove una funzione dai processori Arrow Lake, scopriamo perché

Intel ha rimosso la possibilità di disattivare la tecnologia DLVR tramite il BIOS sui nuovi processori della linea Arrow Lake, almeno secondo quanto riportato da Hardwareluxx. Questa funzionalità, introdotta per migliorare l'efficienza energetica, poteva essere precedentemente bypassata dagli utenti che praticavano overclocking.

La tecnologia DLVR (Digital Linear Voltage Regulator) era già presente sui processori Raptor Lake, seppur disattivata per ragioni tecniche. Per chi non lo sapesse, questa funzione permette un controllo più preciso della tensione per i diversi cluster di core ad alte prestazioni e ad alta efficienza.

Intel afferma che la rimozione del bypass DLVR mira a prevenire "usi impropri accidentali".

Sul suo canale YouTube, der8auer ha spiegato che il DLVR è utile specialmente nei carichi di lavoro necessari per il gaming, dove una differenza di 0,3V tra tensione in ingresso e tensione del core può portare a una perdita di potenza di 20W. Tuttavia, in carichi di produzione intensivi, una differenza di 0,4V può causare una perdita superiore a 88W.

Secondo Intel, la decisione di rimuovere l'opzione di bypass del DLVR dal BIOS con il nuovo microcode 0x112 è stata presa "per prevenire usi impropri accidentali del bypass DLVR, noto anche come modalità power gate, assicurando che venga utilizzato solo in scenari di overclock estremo con raffreddamento sotto zero come l'azoto liquido."

Questa modifica significa che gli utenti comuni non potranno più disattivare il DLVR tramite il BIOS. L'opzione rimarrebbe disponibile solo attraverso profili di overclock estremo su schede madri di fascia alta, escludendo di fatto la maggior parte dei consumatori.

Alcuni utenti stanno già criticando questa scelta, ritenendo che la decisione dovrebbe essere lasciata ai clienti, specialmente nel mercato degli "enthusiast". La decisione di Intel potrebbe essere un tentativo di evitare problematiche simili a quelle riscontrate con la gamma Raptor Lake, ma al momento ha lasciato i primi proprietari di Arrow Lake vincolati alle capacità delle loro schede madri, visto che non tutti i modelli dispongono di profili per overclock estremo.