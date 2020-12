ASUS, ecco la nuova Radeon RX 6900 XT con AIO a liquido

Asus ha presentato la sua nuova scheda video ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT Gaming per i giocatori che non amano avere nel proprio case un sistema di dissipazione ad aria particolarmente voluminoso come quello della versione Reference. Il prodotto Asus presenta un design a 2,2 slot e una lunghezza di 27,7cm, ma richiederà spazio nel vostro chassis per il radiatore da 240mm.

La soluzione di raffreddamento utilizzata da ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT si trova a metà strada tra un impianto a liquido ed un sistema ad aria tradizionale. Una piastra fredda trasferisce il calore dal chip Navi 21 e da quelli di memoria GDDR6 circostanti al radiatore da 240 mm. Una volta che il calore arriva a quest’ultimo, un paio di ventole ARGB da 120mm assicurano che sia smaltito correttamente. Inoltre, la scheda grafica incorpora anche un dissipatore con ventola per raffreddare i VRM.

L’illuminazione RGB è compatibile con l’ecosistema Aura Sync di Asus in modo da poterla sincronizzare con altri componenti ed accessori del noto produttore taiwanese. ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT è dotata di due connettori per ventole a 4 pin per collegare le ventole del case alla scheda grafica per facilitare il raffreddamento.

Le velocità di clock utilizzate da ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT sono attualmente sconosciute. Se i tre connettori di alimentazione PCIe a otto pin indicano qualcosa, il dispositivo potrebbe essere commercializzato con un buon overclock di fabbrica. Infatti, Asus consiglia un alimentatore da almeno 850W per fornire sufficiente potenza al sistema.

La configurazione delle uscita video, d’altra parte, aderisce al design di riferimento di AMD. Ciò significa che avrete a disposizione una porta HDMI 2.1, due uscite DisplayPort 1.4 e una USB Type-C, con la possibilità di pilotare al massimo fino a quattro schermi.

Asus al momento non ha ancora svelato prezzo e data d’uscita della sua ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT.