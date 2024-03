PCIe 6.0 in azione, la prima demo è andata in scena alla GTC

Astera Labs ha presentato una demo di connettività PCIe 6.0 alla GTC 2024, mostrando il funzionamento dei retimer Aries. Questi dispositivi sono fondamentali per assemblare i cluster di GPU AI più veloci al mondo, ampliando la portata della connessione PCIe 6.0 tra le GPU di prossima generazione e le CPU, come i nuovi silicio Blackwell di Nvidia.

Ciò è importante perché l'aumento della richiesta di throughput tra le GPU per elaborare dati alla massima velocità rende cruciale il supporto della connettività PCIe 6.0. Nvidia ha soluzioni personalizzate come NVLink e NVSwitch per la comunicazione massiccia tra GPU, ma molti partner utilizzano ancora GPU basate su PCIe. L'introduzione di retimer come Aries di Astera Labs, che riducono significativamente il consumo energetico per bit rispetto alla generazione precedente, è un passo significativo verso l'efficienza energetica nei sistemi AI.

Astera Labs ha mostrato anche come il suo retimer sia energeticamente efficiente. Questo, insieme alla capacità di raddoppiare la larghezza di banda dell'interfaccia precedente, rappresenta un progresso notevole nell'evoluzione della tecnologia di connettività PCIe.

I retimer Aries di Astera Labs non solo aumentano la portata della connessione PCIe 6.0, ma offrono anche flessibilità nella progettazione dei sistemi, consentendo ai clienti di gestire la lunghezza dei segnali e quindi il tasso di errore. Inoltre, il supporto per l'interconnessione CXL 3.1 espande ulteriormente le possibilità di utilizzo dei retimer, rendendoli un'opzione attraente per una varietà di applicazioni, comprese quelle future dei sistemi Blackwell di Nvidia.