ASUS NUC 14 Pro+, mini PC premium | Test & Recensione

L’ASUS NUC 14 Pro+ è una delle opzioni più avanzate nel panorama dei mini PC. Migliora diversi aspetti dell’ ASUS NUC 14 Pro (trovate la recensione a questo indirizzo), soprattutto se guardiamo alle specifiche tecniche e al design, con uno chassis in alluminio anziché in plastica.

Si tratta di un mini PC progettato per i professionisti, o per coloro che cercano una macchina estremamente compatta e potente con cui gestire documenti, mail e operazioni di fotoritocco non troppo impegnative. Scopriamo di cos’è capace in questa recensione.

Caratteristiche tecniche

A bordo dell’ASUS NUC 14 Pro+ troviamo un processore Intel Core Ultra 9 185H, 16 core (6P + 8E) 22 thread della famiglia Meteor Lake capace di raggiungere una frequenza di 5,1GHz, abbinato a 32GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 96GB tramite i due slot SO-DIMM) e a un SSD NVMe da 1TB. Il comparto grafico è invece gestito dalla Intel Arc integrata.

La dotazione porte mette a disposizione due Thunderbolt 4, due HDMI 2.1, tre USB-A da 10Gbps, una USB-C da 20Gbps, una USB 2.0 e LAN 2,5G. Manca un jack audio da 3,5mm, scelta che potrebbe pesare più ad alcuni che ad altri, ma che vale la pena segnalare: in ambiente lavorativo sono ancora molte le realtà che usano cuffie classiche, con jack da 3,5mm, per le videochiamate.

La connettività Wireless è invece assicurata da una scheda di rete Intel AX211, che mette a disposizione Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Il design è uno dei punti di forza dell’ASUS NUC 14 Pro+ rispetto al Pro. La scocca in alluminio lo rende robusto e allo stesso tempo leggerlo, inoltre aiuta a dissipare il calore generato dai componenti. A differenza del modello “non Plus” qui manca lo slot SATA 2,5”, scelta che ha permesso di ridurre le dimensioni e rendere il NUC ancora più compatto.

Accedere ai componenti interni è semplice, basta sganciare la copertura inferiore e sollevare la ventola di raffreddamento. Fatto questo ci si trova subito davanti gli slot NVMe e SO-DIMM, una bella comodità nel caso vogliate ampliare la RAM e lo storage a disposizione.

Esperienza d’uso e prestazioni

Il Core Ultra 9 185H offre potenza da vendere per le attività quotidiane, senza mai andare in crisi quando si gestiscono documenti Office (anche quando si tratta di fogli di calcolo impegnativi), si inviano mail o si naviga in rete. La situazione cambia nel caso in cui usiate software di fotoritocco come Lightroom e Photoshop, specialmente se gestite file RAW, ma nulla di drammatico; certo se siete fotografi e questo è il vostro lavoro, allora fareste meglio a cercare una macchina più potente, magari con una scheda grafica dedicata.

Benchmark alla mano il chip è più performante del Core Ultra 7, ma non al punto tale da cambiare l’esperienza d’uso, soprattutto nelle attività quotidiane meno impegnative. Questo significa che se avete un budget limitato, optare per la versione con Core Ultra 7 potrebbe essere la scelta migliore, dato che non noterete particolari differenze e risparmierete qualche centinaio di euro.

Abbiamo provato ad eseguire qualche gioco, con scarso successo: non si tratta di una macchina fatta per giocare e, a parte qualche titolo estremamente leggero di vecchia data o l’emulazione delle vecchie console, i titoli più famosi non sono giocabili. La buona notizia è che potete affidarvi al cloud gaming, con servizi come Game Pass e GeForce Now.

Verdetto

Nella configurazione che abbiamo provato, l’ASUS NUC 14 Pro+ costa circa 1400 euro, mentre la versione barebone, senza né RAM né SSD costa 1200 euro. Un prezzo che pone il mini PC nella fascia premium del mercato, dove si trovano alternative con Ryzen 9 AI HX 370 più economiche e in alcuni ambiti più performanti, specialmente guardando al comparto grafico.

Si tratta senza dubbio di un ottimo mini PC, capace di offrire prestazioni di tutto rispetto in ogni ambito, ma che viene penalizzato dal prezzo sopra la media. In quest’ottica, la variante con Core Ultra 7 potrebbe essere più interessante, visto che costa meno e nelle attività quotidiane la differenza di prestazioni con il Core Ultra 9 non si percepisce.