ASUS PN50, il nuovo mini PC potente con APU AMD serie 4000

ASUS ha annunciato il mini PC PN50, dispositivo ultra compatto che, all’interno di uno chassis di dimensioni davvero ridotte, possiede diversa potenza da vendere. Il computer è infatti equipaggiato con le APU AMD della serie 4000 (nome in codice Renoir), composte da una CPU basata sull’apprezzata architettura Zen 2 ed una GPU di classe Vega, coadiuvata da veloci memorie RAM DDR4-3200.

Grazie a queste interessanti caratteristiche, il dispositivo è in grado di supportare risoluzioni fino a 4K a 60Hz su quattro display contemporaneamente impiegando le varie porte presenti sulla scheda madre. Continuando a parlare di connettività, ASUS PN50 offre una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C montata frontalmente con supporto alla ricarica ripida della batteria e Display Port 1.4, una porta USB 3.2 Gen 2 Type C posteriore ed una serie di ulteriori porte configurabili per assicurare piena compatibilità con dispositivi più datati, ulteriori uscite video o connettori di rete. Le opzioni disponibili, infatti, comprendono, porte COM, VGA, LAN e Display Port 1.4. La macchina, infine, è dotata di una scheda di rete wireless con supporto alle reti WiFi 6 (802.11ax).

ASUS PN50 è anche pronto per sfruttare pienamente Cortana, l’assistente virtuale di Microsoft, grazie all’integrazione di microfoni sulla parte anteriore, mentre il sensore ad infrarossi consente agli utenti di controllare le applicazioni tramite telecomando. Per un’esperienza ancora migliore come PC da salotto, può essere abilitata la funzionalità HDMI CEC per accendere il mini PC o risvegliarlo dallo stand by.

Con un design moderno e che si adatta facilmente agli ambienti domestici, ASUS PN50 può esser posizionato ovunque, grazie alle sue dimensioni di 115 x 115 x 49 mm, anche sul retro di display tramite supporto VESA. L’aggiornamento delle componenti interne è davvero facile e veloce, quindi per aggiungere o cambiare un SSD M.2, HDD da 2,5” o memoria RAM servirà davvero solo un cacciavite, mentre un sistema scorrevole dello chassis si occuperà del resto.

ASUS PN50 non solo è piccolo e potente, ma è anche piuttosto leggero (0,7Kg), molto efficiente a livello energetico, dato che consuma solo 10W in idle, e silenzioso, generando appena 21,9dB in idle e 34,7db a pieno carico. Al momento, purtroppo, la compagnia non ha diffuso ulteriori informazioni relative a prezzo e disponibilità del prodotto sul territorio italiano.