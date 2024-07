Per editing e montaggio come un PRO: Asus ProArt 27” in sconto del -20%

Sei un creativo e per lavoro monti video, editi foto o realizzi grafiche e illustrazioni? Non puoi rinunciare all'Asus ProArt da 27” che è attualmente in offerta su Amazon a soli 464,60€, rispetto al prezzo originale di 579€, risparmiando così il 20% sul costo iniziale. Questo monitor professionale 4K UHD da 27" è ideale per gli editor video, grazie alla sua ampia gamma di colori con copertura del 99% DCI-P3 e Adobe RGB. Pre-calibrato in fabbrica con una precisione di colore Delta E < 2, garantisce immagini fedeli alla realtà e di elevata qualità. Assolutamente imperdibile!

ASUS ProArt 27”, pensato per i proffessionisti del settore creativo

L'Asus ProArt 27” è la scelta ideale per i professionisti che operano nel mondo della creazione di contenuti, in particolare per gli editor video, i fotografi e i designer grafici che richiedono precisione dei colori e qualità dell'immagine di alto livello. Grazie alla sua copertura del 99% nei spazi colori DCI-P3 e Adobe RGB, e alla sua calibrazione di colore con Delta E inferiore a 2 direttamente dalla fabbrica, questo monitor soddisfa le esigenze di chi richiede un'accuratezza cromatica impeccabile per i propri progetti.

In aggiunta alle sue prestazioni professionali, l'Asus ProArt 27” offre anche un design ergonomico e una serie di caratteristiche pensate per migliorare la produttività e il comfort dell'utente. Le sue opzioni di connettività, inclusa la DisplayPort su USB-C con Power Delivery fino a 96W, permettono una facile integrazione con una vasta gamma di dispositivi, mentre il suo design ecosostenibile conferma l'impegno verso la riduzione dell'impatto ambientale.

Con un prezzo ridotto da 579€ a soli 464€, l'Asus ProArt 27” rappresenta un'opzione eccellente per professionisti del settore creativo che necessitano di precisone nei colori e alta definizione. Offre la combinazione ideale tra performance visive impressionanti e funzionalità intelligenti, il tutto in un pacchetto sostenibile e facilmente adattabile a qualsiasi spazio di lavoro. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta per elevate prestazioni con fedeltà e qualità nell'editing video, nel design grafico e in qualsiasi altro lavoro creativo dove la fedeltà del colore è critica.

