Sconto del 50% su un mouse Asus ROG! Scopri il modello in offerta

Se cercate un mouse da gaming di fascia alta che garantisca precisione estrema durante le sessioni di gioco e si riveli altrettanto efficace nell'uso quotidiano del PC, vi segnaliamo che l'Asus ROG Chakram è attualmente disponibile su Amazon a metà prezzo. Questo è il miglior sconto mai offerto dal lancio del mouse, che ha vinto il Design Award nel 2020. Il prezzo è stato ridotto da 179,90€ a soli 90,60€.

Asus ROG Chakram, chi dovrebbe acquistarlo?

Asus ROG Chakram è indirizzato principalmente agli appassionati di videogiochi che cercano performance elevate. Grazie alla tripla modalità di connessione, sia via cavo USB, Wi-Fi che Bluetooth, si adatta a ogni setup, garantendo una compatibilità estesa con diversi dispositivi. Il sensore ottico da 16.000 DPI e la frequenza di polling di 1000 Hz offrono precisione e velocità eccezionali, riducendo al minimo i ritardi e consentendo agli utenti di sfruttare al meglio ogni movimento durante il gioco.

Il joystick programmabile e staccabile, con opzioni di modalità analogica a 256 livelli o digitale a 4 vie, è ideale per chi desidera una personalizzazione avanzata del proprio stile di gioco. Gli appassionati di modding troveranno attraente la possibilità di modificare la forza di azionamento o sostituire gli switch grazie al socket push-fit, prolungando la vita utile della periferica.

Infine, l'illuminazione Aura Sync RGB permette un'ulteriore personalizzazione estetica, rendendo questo mouse un'ottima scelta per i giocatori smanettoni che vogliono esprimere al meglio la loro individualità e mantenere alte le prestazioni in gioco. Disponibile ora a 90,60€, rappresenta una scelta privilegiata per chi cerca il top in termini di tecnologia e personalizzazione.

