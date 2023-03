La Gladius è da sempre la serie preferita dai fan di ROG, linea di ASUS dedicata interamente al gaming, e ora un nuovo prodotto si è aggiunto al catalogo: il Gladius III Wireless AimPoint, un mouse che, pur mantenendo l’essenzialità che contraddistingue la linea, porta nuove evoluzioni e caratteristiche che lo rendono decisamente un’alternativa valida.

In passato abbiamo recensito il fratello di questo mouse, ovvero il ROG Gladius III Wireless, mentre nelle prossime righe ci concentreremo sulla nuova versione AimPoint, che deve il suo nome all’esclusivo sensore ottico per cui ha optato ASUS. Esattamente come per il prodotto citato poc’anzi, ci troviamo davanti a una periferica eccellente, dotata di leggerezza e versatilità che, purtroppo, presenta un unico problema, ovvero un prezzo leggermente alto.

ROG Gladius III Wireless AimPoint: Com’è fatto?

Il Gladius III Wireless AimPoint presenta la stessa forma asimmetrica del predecessore, così come il design estremamente semplice ed elegante. Troviamo infatti una scocca interamente ricoperta da una plastica di buona qualità, il logo di ROG illuminato con una luce RGB e un totale di 6 tasti programmabili. Infine, l’aspetto opaco aiuta decisamente a non rendere il mouse un magnete per fastidiosi aloni e impronte digitali.

Il peso di appena 79 grammi lo rende perfetto per il gaming, assicurando movimenti nitidi e controllati, mentre nei lati vi sono delle scanalature per migliorare ulteriormente la presa. Per quanto riguarda il logo illuminato, è possibile intercambiare 5 differenti effetti RGB premendo semplicemente il pulsante “profile” collocato nella parte posteriore del mouse; questi profili corrisponderanno con quelli personalizzabili e salvabili nella memoria della periferica, insieme ad altri valori come i DPI, attraverso il programma Armoury Crate.

Nella parte superiore del mouse troviamo i due tasti principali, la rotellina in gomma siliconata e il piccolo pulsante per la modifica dei DPI. Nella zona d’appoggio vi sono invece il sensore AimPoint, lo switch per cambiare il tipo di connessione (Wireless, Bluetooth o cablato) e i piedini di plastica 100% PTFE, il cui compito è garantire la massima fluidità di movimento. Infine, gli ultimi due pulsanti programmabili sono collocati nel lato sinistro della periferica.

La nostra esperienza

Così come tutte le periferiche della linea ROG, il nuovo Gladius è una periferica orientata principalmente verso il gaming, quindi non possiamo non partire col parlare proprio del nuovo sensore ottico, nonché il punto di forza del mouse. Il ROG AimPoint è dotato di livelli di sensibilità che vanno da 100 a 36.000 DPI con una deviazione di

Nonostante il mouse abbia tre modalità di collegamento, quella che consigliamo di utilizzare è la wireless ultraveloce a 2.4 GHz, dato che vanta della tecnologia ROG SpeedNova, la quale ottimizza il trasferimento dei dati wireless per offrire prestazioni a bassa latenza e migliorare l’autonomia del mouse. In questa modalità il Gladius Wireless III AimPoint, secondo quanto dichiarato da ASUS, durerebbe infatti fino a 119 ore, il che è davvero impressionante considerando i competitor nel settore.

Durante il nostro utilizzo abbiamo testato il mouse sia per le attività quotidiane che in sessioni di gaming, e ci siamo trovati davvero bene. Le scanalature aiutano veramente a migliorare la presa, mentre le dimensioni lo rendono adatto anche per chi ha le mani più grandi. Chiaramente solo i videogiocatori professionisti si possono permette di impostare i DPI al massimo, ovvero 36.000, mentre per un utilizzo più comune e rilassato ci siamo trovati bene con un valore di circa 5.000.

All’interno del mouse troviamo i ROG Micro Switch a 3 pin, che hanno una longevità dichiarata fino a 70 milioni di click, ma se desiderate possono essere facilmente sostituiti con quelli a 5 pin tramite l’apposito estrattore presente nella confezione. Grazie al Push-Fit Socket gli utenti possono infatti intercambiare gli switch dei tasti sinistro e destro agilmente, così da adattarli al proprio stile di gioco e alle proprie preferenze.

Detto ciò, il Gladius III Wireless AimPoint ha molte altre caratteristiche che possono essere cambiate attraverso il programma Armoury Crate, come il polling rate, le impostazioni di calibrazione della superficie, la mappatura dei pulsanti e, ovviamente, gli effetti della luce RGB.

Conclusioni

Esattamente come il suo predecessore, il ROG Gladius III Wireless AimPoint è un ottimo mouse, che grazie al sensore da 36.000 DPI si posiziona tra i top di gamma del settore, rappresentando una scelta perfetta per i videogiocatori professionisti. Il pacchetto viene reso ancor più interessante dalla presenza di accessori nella confezione e degli switch intercambiabili, mentre l’unico contro è il prezzo di 129,99€ di listino, che essendo leggermente sopra la media gli impedisce di essere un best buy assoluto.