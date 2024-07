Ottimo muse da gaming a un prezzo TOP: Corsair Katar Elite a SOLO 52€!

Il Mouse Corsair Katar Elite è disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 52,24€, rispetto al suo prezzo originale di 65,59€, permettendovi di risparmiare il 20%. Questo ultraleggero mouse da gioco è perfetto per gli FPS e vanta una connettività wireless avanzata che vi assicura una risposta immediata grazie al sensore ottico CORSAIR MARKSMAN e alla connettività SLIPSTREAM WIRELESS. Oltre alla sua notevole velocità e precisione, offre fino a 110 ore di durata della batteria, pulsanti CORSAIR QUICKSTRIKE per azioni rapide e una comoda archiviazione dei profili integrata. È compatibile con PC, PS5, PS4 e Xbox.

Corsair Katar Elite, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mouse Corsair Katar Elite si rivela la scelta ideale per i giocatori appassionati, alla ricerca di prestazioni superiori e una manovrabilità senza eguali. Grazie al sensore ottico d'avanguardia CORSAIR MARKSMAN, questo mouse rileva ogni movimento con estrema precisione, soddisfacendo le esigenze di chi necessita di reattività e velocità in ogni sessione di gioco. La connettività ultraveloce SLIPSTREAM WIRELESS, unita alle alternative Bluetooth e USB, offre invece una versatilità di utilizzo che si adatta a ogni tipo di giocatore, garantendo una connessione stabile e immediata che eleva l'esperienza di gioco su qualsiasi piattaforma lo vogliate usare!

Per coloro che non si accontentano e cercano pulsanti dalla reattività fulminea, il Mouse Corsair Katar Elite, con il suo sistema CORSAIR QUICKSTRIKE, diminuisce la distanza tra i pulsanti e gli switch meccanici OMRON, assicurando clic più rapidi e un vantaggio competitivo in ogni azione.

Da menzionare anche la durata della batteria fino a 110 ore, che rende questo mouse perfetto per lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. Inoltre, i giocatori che prediligono la personalizzazione, potranno sfruttare facilmente la presenza di sei pulsanti programmabili con archiviazione integrata dei profili offre la possibilità di portare le proprie impostazioni ovunque.

Con un prezzo di offerta di 52,24€, rispetto al suo prezzo originale di 65,59€, il Mouse Corsair Katar Elite rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca un mouse da gaming affidabile, preciso e con una connettività versatile. L'alta durata della batteria e la possibilità di personalizzazione lo rendono un acquisto consigliato per ogni appassionato di gaming, specie ora che è disponibile a un prezzo così competitivo sul mercato!

