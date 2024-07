SUPER sconto Mouse SteelSeries Aerox 9! (-43%)

Se giocate al PC sapete quanto sia fondamentale avere un buon mouse per riuscire a performare al meglio, specie nei giochi competitivi. Per questo, non potete farvi scappare il mouse SteelSeries Aerox 9 che è attualmente in offerta su Amazon. Questo straordinario dispositivo, noto per la sua bellissima e personalizzabile illuminazione RGB, oltre che per le altre prestazioni, è disponibile a soli 91,99€ rispetto al prezzo originale di 160€. Un'occasione da non farvi scappare, tenendo presente lo sconto del 43%!

SteelSeries Aerox 9 Wireless, per giocare al meglio col massimo comfort

Il Mouse SteelSeries Aerox 9 è progettato per soddisfare le esigenze più disparate dei giocatori professionisti e non, che cercano non solo prestazioni di alto livello ma anche comfort e durata durante le lunghe sessioni di gioco. Grazie ai suoi 18 pulsanti programmabili, questo mouse è particolarmente indicato per i giocatori di MMO e MOBA, permettendo loro di avere accesso immediato a numerose scorciatoie e funzioni senza distogliere l'attenzione dal gioco. Non da meno, la robusta protezione Aquabarrier garantisce, inoltre, una durata nel tempo eccezionale proteggendo l'apparecchio da spruzzi d'acqua, polvere e sporco.

Con un design ultraleggero, peso di soli 89g e una batteria dalla lunga durata di 180 ore, il Mouse SteelSeries Aerox 9 garantisce una manovrabilità ineguagliabile e la libertà di giocare per estesi periodi senza la necessità di ricarica frequente. Inoltre, il mouse supporta a una vasta gamma di sistemi operativi e la possibilità di connessione tramite Bluetooth o 2,4 GHz lo rendono un'opzione versatile per giocatori su piattaforme diverse.

Disponibile al prezzo di 91,99€, ridotto da 160,00€, il Mouse SteelSeries Aerox 9 presenta un'opportunità eccezionale per ogni giocatore. Specie se desideroso di migliorare drasticmaente la propria esperienza di gioco con un dispositivo valido! L'equilibrio tra design, durata e la vasta compatibilità lo rende una scelta raccomandata per migliorare la vostra configurazione di gioco. Acquistatelo a questo super prezzo, finché siete ancora in tempo!

Vedi offerta su Amazon