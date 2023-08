Si è appena concluso l’evento ASUS ROG “Never Stop Gaming” presso l’E-Werk di Colonia, in Germania. ASUS ha annunciato tantissimi nuovi prodotti, di cui vi parleremo ora brevemente e, in futuro, in modo sicuramente più dettagliato.

Le nuove schede madri ASUS Z790

Partiamo con una serie di straordinarie schede madri: la ROG Maximus Z790 Dark Hero, la ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II e la TUF Gaming Z790-Pro WiFi. Queste schede madri sono progettate per supportare sia i processori Intel Core di 12a e 13a generazione che quelli Next-Gen.

Le nuove schede madri sono dotate di alcune delle tecnologie più avanzate nel settore. Offrono il supporto per PCIe 5.0 e memorie DDR5, garantendo prestazioni eccezionali. La connettività è stata ulteriormente migliorata, con la possibilità di ottimizzare le prestazioni e soluzioni di raffreddamento altamente efficienti.

Sia la ROG Z790 Dark Hero che la Strix Z790-A Gaming WiFi II sono dotate della rivoluzionaria tecnologia WiFi 7 insieme alla più recente ASUS WiFi Q-Antenna. Questa combinazione permette trasmissioni ad alta velocità, consentendo il trasferimento di più dati in ogni singola trasmissione. Ad esempio, la ROG Z790 Dark Hero offre un’ampia banda fino a 320 MHz e può raggiungere una velocità di trasferimento dati fino a 5,8 Gbps. D’altra parte, la TUF Gaming Z790-Pro WiFi supporta il WiFi 6E e adotta la più recente ASUS WiFi Q-Antenna, migliorando le prestazioni wireless anche nelle configurazioni con budget più contenuti.

Ma le innovazioni non si fermano qui. Queste schede madri presentano le tecnologie esclusive di ASUS, come AI Overclocking, AI Cooling II, Two-Way AI Noise Cancelation e ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II), semplificando la configurazione dell’intero sistema e ottimizzandone le prestazioni generali. Inoltre, vantano numerose porte USB e supportano la ricarica rapida attraverso il connettore frontale USB Type-C da 20 Gbps, che include anche la funzionalità USB Wattage Watcher. L’installazione è stata resa ancora più semplice grazie a funzioni pensate per i DIY, come la Q-Antenna, Q-LED, PCIe Slot Q-Release e M.2 Q-Latch.

Nuovi monitor OLED

Inoltre, ASUS ha lanciato una straordinaria serie di monitor OLED, tra cui il primo monitor gaming OLED 4K da 32 pollici al mondo, il ROG Swift OLED PG32UCDM, con frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di appena 0,03 millisecondi. Questo monitor offre prestazioni cromatiche eccezionali e una luminosità di picco di 1.000 nits, oltre a molte altre caratteristiche avanzate.

La collezione ROG x Evangelion

ASUS ha rivelato anche la serie di prodotti ROG x Evangelion, ispirati ai celebri personaggi EVA-02 e Asuka dell’amata serie anime Evangelion. Gli appassionati avranno la possibilità di immergersi nell’universo di Evangelion grazie a componenti e periferiche di gioco di altissima qualità, tutti caratterizzati dalla distintiva livrea rosso-arancio di EVA-02 e da decalcomanie e grafiche personalizzate che rimandano all’atmosfera unica di Evangelion. Tra le perle di questa collezione, spiccano:

Una straordinaria scheda madre ROG Maximus Hero , dotata di prestazioni superiori e funzionalità all’avanguardia, per creare la base perfetta per un’esperienza di gioco incredibile.

, dotata di prestazioni superiori e funzionalità all’avanguardia, per creare la base perfetta per un’esperienza di gioco incredibile. Una potentissima scheda grafica ROG Strix GeForce RTX ™ 4090 , in grado di garantire prestazioni eccezionali e grafica di livello superiore, permettendo ai giocatori di godere appieno dei giochi più impegnativi.

, in grado di garantire prestazioni eccezionali e grafica di livello superiore, permettendo ai giocatori di godere appieno dei giochi più impegnativi. Un avanzato dissipatore AIO ROG Ryujin III 360 , che offre un raffreddamento straordinario per mantenere le temperature sotto controllo durante le sessioni di gioco più intense.

, che offre un raffreddamento straordinario per mantenere le temperature sotto controllo durante le sessioni di gioco più intense. L’esclusivo chassis gaming ROG Hyperion , un’opera d’arte tecnologica che non solo offre funzionalità di primo livello ma anche un design che cattura l’essenza di Evangelion.

, un’opera d’arte tecnologica che non solo offre funzionalità di primo livello ma anche un design che cattura l’essenza di Evangelion. Il potente alimentatore ROG Thor 1000W Platinium II, che garantisce un flusso costante di energia per alimentare tutte le componenti di gioco e massimizzare le prestazioni.

che garantisce un flusso costante di energia per alimentare tutte le componenti di gioco e massimizzare le prestazioni. Il supporto per scheda grafica ROG Herculx , una soluzione pratica per montare e mostrare la scheda grafica in tutta la sua gloria.

, una soluzione pratica per montare e mostrare la scheda grafica in tutta la sua gloria. Un completo kit di periferiche, tra cui mouse, tastiera e mousepad.

Questi sono solo alcuni dei prodotti straordinari presentati da ASUS ROG durante l’evento. Per saperne di più e per scoprire ulteriori dettagli, vi invitiamo a visitare il sito ROG Gamescom.