Asus ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti, che bestia!

Asus ha presentato la ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti, scheda video di punta dell’azienda basata su GPU Turing TU102. Tratto distintivo di questa soluzione è Infinity Loop, nome dietro cui si cela un sistema di raffreddamento a liquido ad anello chiuso (AIO) che risiede sotto la copertura della scheda.

Oltre a questo sistema, che si occupa di raffreddare i bollenti spiriti della GPU Nvidia, troviamo anche un sistema di raffreddamento attivo con tre ventole assiali. Secondo l’azienda, il sistema Infinity Loop batte i design ibridi rivali con radiatori da 120 mm e può persino vedersela con le soluzioni dotate di radiatori da 240 mm.

Infinity Loop, per quanto efficace, richiede però alcuni compromessi dovuti allo spazio necessario per integrare pompa, tubi e radiatore sulla scheda video stessa. Sopra questo sistema Asus ha posto un mostruoso heatsink per raffreddare tanto la GPU quanto la memoria GDDR6. Di conseguenza la ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti occupa tre slot PCIe sulla motherboard. Come le altre soluzioni ROG non manca l’illuminazione Aura Sync RGB sulla copertura e il backplate metallico.

Secondo Asus il circuito stampato personalizzato di questa scheda è identico ai modelli ROG Strix già sul mercato. La GPU della Matrix opera di base a 1350 MHz, come la Founders Edition. La scheda ha tuttavia due modalità operative, la più conservativa Gaming che permette alla GPU di raggiungere 1800 MHz e la OC che tocca 1815 MHz, 180 MHz in più della Founders. Anche la memoria è overcloccata a 14800 MHz, contro i 14000 MHz della FE.

ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 2080 Ti FE Architettura (GPU)

Turing (TU102) Turing (TU102) CUDA Core

4352 4352 Calcoli FP32 di picco

15,7 TFLOPS 14,2 TFLOPS Tensor Core

544 544 RT Core

68 68 Texture Unit

272 272 Frequenza base

1350 MHz 1350 MHz Frequenza GPU Boost 1815 MHz 1635 MHz Capacità memoria

11GB GDDR6 11GB GDDR6 Frequenza memoria 14,8 Gbps 14 Gbps Bus memoria

352 bit 352 bit Bandwidth

651 GB/s 616 GB/s ROPs

88 88 Cache L2

5.5MB 5.5MB TDP

300W 260W

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la ROG Matrix ha due connettori PCIe a 8 pin e non tre. La scheda differisce dalla Founders Edition invece per le porte posteriori: troviamo infatti due HDMI 2.0b, due DisplayPort 1.4 e una USB Type C per VirtuaLink. Al momento Asus non ha rivelato il prezzo di questa scheda, ma non dovrebbe costare meno di 1500 dollari. La disponibilità è attesa per le prossime settimane.