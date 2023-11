ASUS ROG Moonstone Ace L, com'è giocare con un tappetino in vetro?

Se pensate a un tappetino per mouse, cosa vi viene in mente? Personalmente, penso subito ai classici modelli in tessuto formato XL, che occupano tutta la scrivania (o quasi) e sono perfetti per completare un setup. Ne esistono però anche altri, più particolari e meno comuni, come ad esempio quelli in vetro: ho avuto la possibilità di provarne uno e in questo articolo vi racconto la mia esperienza.

Qualche settimana fa ho ricevuto l’ASUS ROG Moonstone Ace L, tappetino in vetro temperato, resistente a urti e graffi e studiato per rispondere al meglio alle esigenze dei videogiocatori. Ha dimensioni decisamente generose, pari a 50 x 40 cm, assicurando molto spazio per i movimenti anche nei giochi dove si tengono molto bassi i DPI. Dimensioni del genere lo rendono però adatto solamente alle scrivanie più grandi, quindi assicuratevi di avere spazio a sufficienza.

La base è invece interamente in silicone, materiale che consente al tappetino di rimanere “inchiodato” alla scrivania anche nelle situazioni di gioco più frenetiche, senza che scivoli o slitti via. La stabilità è eccezionale e non ho mai avuto problemi in questo senso.

Trattandosi di vetro, la superficie è perfettamente liscia e permette di eseguire movimenti del mouse molto rapidi e precisi, così che ogni gesto della mano si traduca in un’azione di gioco perfetta. Altro vantaggio è l’estrema silenziosità, non scontata considerando che i piedini del mouse potrebbero stridere sul tappetino e fare un rumore poco piacevole; ASUS ci ha pensato e ha progettato il ROG Moonstone Ace L con l’obiettivo di ridurre al massimo il rumore, riuscendoci egregiamente.

Altro aspetto positivo è la facilità di pulizia: in fin dei conti si tratta di vetro e, come potrete immaginare, si pulisce come qualsiasi superficie in vetro. Ciò significa che bastano pochi minuti per riportarlo allo “stato originale”, a differenza di quanto accade con i tappetini in tessuto, su cui alcuni prodotti non possono essere usati e che hanno bisogno di tempo per asciugare e poter essere riutilizzati.

Esperienza d’uso

Ho provato il ROG Moonstone Ace L in abbinata al mouse ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition per alcune settimane, sostituendolo al normalissimo tappetino in tessuto che uso abitualmente. Nell’uso quotidiano i punti di forza descritti prima emergono tutti, ma ho notato che è molto difficile usare un tappetino in vetro sugli FPS tattici come Valorant e CS:GO. Il mouse si muove molto più velocemente e ci vuole tempo ad abituarsi, ma anche dopo diverse ore di gioco non ho riacquisito la sicurezza che ho solitamente.

Al contrario, un mousepad in vetro è fantastico da usare per battle royale e altri giochi frenetici, grazie a una bassissima resistenza iniziale e alla facilità con cui è possibile seguire i bersagli. I miglioramenti più grandi li ho notati in Apex Legends, dove penso di non aver mai inseguito così bene e in modo così preciso un nemico in movimento.

Verdetto

L’ASUS ROG Moonstone Ace L è sicuramente un mousepad interessante, che, come tutti i tappetini in vetro, offre vantaggi e svantaggi ben chiari e definiti. Dovreste acquistarlo? La risposta è che dipende principalmente dai giochi a cui giocate di più: se passate la maggior parte del tempo su FPS tattici come Valorant o Counter Strike, allora la scelta migliore è rimanere con un tappetino in tessuto, più adatto a questo genere di giochi dato che offre molto più controllo. Se invece giocate principalmente a FPS frenetici come Fortnite, Apex Legends, o Call of Duty, vi consiglio di provarlo: potreste trovarvici parecchio bene.

Un elemento non ancora menzionato ma che è altrettanto importante è ovviamente il prezzo: il mousepad ROG costa 120 euro, parecchi rispetto a quanto costano le alternative in tessuto. Il prezzo tuttavia è in linea con quello di altre soluzioni in vetro, quindi tenente conto nelle vostre valutazioni.