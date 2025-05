Nuova era per il raffreddamento a liquido? Scaduto il brevetto principale di Asetek

Il monopolio di Asetek sui sistemi di raffreddamento a liquido per PC si conclude oggi, aprendo le porte a una nuova era di innovazione nel settore del cooling. Dopo due decenni di dominio incontrastato grazie a un brevetto che ha rivoluzionato il mercato, l'azienda danese si trova ora a un punto di svolta. Il brevetto PCT/DK2005/000310, depositato in Danimarca nel 2005 e conosciuto negli Stati Uniti come 8240362B2, ha permesso ad Asetek di controllare la produzione dei sistemi di raffreddamento a liquido all-in-one (AIO) grazie a un design semplice ma efficiente, che integrava la pompa direttamente nel blocco CPU.

La scadenza del brevetto, avvenuta il 6 maggio 2025, segna la fine di un'epoca in cui l'azienda ha costretto la maggior parte dei concorrenti (compresi quelli che creavano i migliori dissipatori a liquido per CPU) a stipulare accordi di licenza per poter progettare i propri dissipatore. Da oggi, il panorama dei sistemi di raffreddamento per PC cambia radicalmente, con nuovi attori pronti a entrare nel mercato e i produttori esistenti finalmente liberi di sperimentare configurazioni innovative senza timore di ritorsioni legali.

Durante il periodo di validità del brevetto, pochissime aziende hanno osato sfidare il monopolio di Asetek proponendo design alternativi. Tra i pochi coraggiosi figurano Alphacool ed EK Water Blocks, mentre altri come la canadese CoolIT, nonostante avessero sviluppato soluzioni alternative significative, hanno dovuto raggiungere accordi riservati con Asetek dopo dispute legali. La strategia aggressiva di protezione della proprietà intellettuale ha di fatto congelato l'innovazione nel settore per quasi vent'anni.

Già nel corso del 2023 e nei primi mesi del 2024, diversi marchi noti che in passato si affidavano ad Asetek hanno iniziato a sperimentare nuovi design, in previsione della scadenza del brevetto. È probabile che molti di questi produttori presenteranno le loro innovazioni indipendenti al prossimo COMPUTEX, la fiera che si terrà a Taiwan tra poche settimane, segnando l'inizio di una nuova era di competizione nel mercato dei sistemi di raffreddamento.

Il cambiamento non giunge in un momento favorevole per Asetek. L'azienda sta già affrontando sfide commerciali importanti, con capacità produttive sottoutilizzate e problemi legati ai dazi all'esportazione imposti dall'amministrazione Trump sui prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti, in particolare in Cina. Questi fattori hanno ulteriormente complicato la situazione economica dell'azienda, che sembra ora cercare nuove direzioni strategiche.

La fine del monopolio potrebbe portare a una rivoluzione nel design dei sistemi AIO.

Il mese scorso, Asetek ha rivelato di aver ricevuto manifestazioni d'interesse da parte di terzi per l'acquisizione della sua divisione di raffreddamento hardware. Parallelamente, diversi potenziali partner hanno contattato l'azienda per collaborazioni nel settore dei sistemi di raffreddamento per data center. Questi segnali suggeriscono una possibile uscita strategica dal segmento consumer, ora che l'azienda non può più contare sul suo brevetto fondamentale come vantaggio competitivo.

Oltre ai sistemi di raffreddamento, Asetek produce anche periferiche per simulazione, come controller per appassionati di simulatori di corse, diversificando così il proprio portfolio di prodotti. Tuttavia, la divisione di raffreddamento ha rappresentato storicamente il core business dell'azienda, e la perdita del monopolio potrebbe necessitare una completa riorganizzazione della strategia aziendale.

Per gli utenti finali e gli appassionati di PC, la scadenza del brevetto rappresenta una notizia potenzialmente molto positiva. Nei prossimi mesi, potremmo assistere all'arrivo sul mercato di sistemi di raffreddamento a liquido con design innovativi, maggiore efficienza e potenzialmente prezzi più competitivi grazie all'aumento della concorrenza. Dopo due decenni di stagnazione forzata, il settore del raffreddamento a liquido per PC potrebbe finalmente sperimentare un'ondata di creatività e innovazione tecnologica.