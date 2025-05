WSL migliora ancora: Fedora si aggiunge alle distro ufficiali

Fedora 42 approda ufficialmente nel panorama di Windows Subsystem for Linux, segnando un passo importante nell'evoluzione dell'ecosistema Linux su piattaforma Windows. La novità rappresenta il frutto della collaborazione tra Microsoft e il team di sviluppo Fedora, che ha sfruttato l'architettura basata su tar di WSL per integrare la sua distribuzione nel catalogo ufficiale. Gli utenti Windows possono ora accedere a tutti gli strumenti e alle funzionalità di Fedora direttamente da Windows, senza necessità di configurazioni complesse o macchine virtuali tradizionali.

La community Fedora ha sempre posto particolare attenzione nell'offrire gli strumenti di sviluppo più recenti e stabili, un aspetto che caratterizza anche questa versione per WSL. Gli sviluppatori troveranno a disposizione un ambiente completo con GCC 15, LLVM 20, Golang 1.24, Ruby 3.4 e PHP 8.4, solo per citarne alcuni. Non manca il supporto simultaneo a diverse versioni di Python, dalla 3.9 fino alla più recente versione alpha 3.14.

L'integrazione con WSL apre nuove possibilità anche per chi utilizza applicazioni grafiche. Sebbene il supporto per Flatpak non sia incluso di default nell'immagine WSL, è possibile installarlo facilmente con un semplice comando: sudo dnf install flatpak. Seguendo le istruzioni di configurazione manuale per Flathub, si ottiene accesso all'intero catalogo di applicazioni disponibili, dalla produttività agli strumenti creativi.

Questa è solo la prima tappa di un percorso di integrazione destinato a crescere nel tempo.

Per chi si avvicina per la prima volta all'universo Fedora, la documentazione ufficiale rappresenta un ottimo punto di partenza. Qui si possono trovare guide dettagliate, note di rilascio e indicazioni su come ricevere supporto in caso di problemi. A differenza di altre distribuzioni Linux, Fedora utilizza il gestore pacchetti dnf per l'installazione dei pacchetti RPM, offrendo un'esperienza familiare per chi proviene da altri sistemi basati su Red Hat.

Installazione e prime configurazioni

L'installazione di Fedora 42 su WSL è sorprendentemente semplice. Basta eseguire il comando wsl --install FedoraLinux-42 dal prompt dei comandi o PowerShell, seguito da wsl -d FedoraLinux-42 per avviarlo. Durante la configurazione iniziale, verrà richiesto di impostare un nome utente, che per impostazione predefinita non ha password ed è già configurato nel gruppo "wheel", consentendo l'utilizzo del comando sudo per operazioni privilegiate.

Lo sviluppo di Fedora per WSL non si ferma qui. I team sono al lavoro per implementare l'accelerazione hardware per le applicazioni grafiche e migliorare l'esperienza con Flatpak. La natura community-driven di Fedora invita gli utenti a partecipare attivamente al miglioramento della distribuzione, segnalando bug o proponendo idee attraverso i canali ufficiali come Fedora Discourse o Matrix.