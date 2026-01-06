ASUS ROG presenta l'evoluzione della sua linea Zephyrus, concentrandosi su tre elementi distintivi: l'integrazione massiccia dell'intelligenza artificiale, schermi di qualità cinematografica e sistemi di raffreddamento avanzati. Una combinazione pensata per soddisfare le esigenze di professionisti creativi e gamer che non vogliono rinunciare alla mobilità senza compromettere le performance.

La caratteristica più rilevante della nuova generazione riguarda l'implementazione di processori di ultima generazione con capacità di elaborazione AI locale. I modelli Zephyrus G14 e G16 montano processori Intel Core Ultra Series 3 capaci di raggiungere 50 TOPS di potenza NPU, consentendo di gestire operazioni di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo senza dipendere da connessioni cloud. Questa soluzione, certificata Copilot+, rappresenta un salto qualitativo significativo per chi lavora con flussi di lavoro creativi o utilizza funzionalità AI durante le sessioni di gioco.

Sul fronte grafico, ASUS ha compiuto scelte ambiziose differenziando le configurazioni in base alle dimensioni. Il G14 nella versione GU405 può montare fino a una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, mentre il G16 GU606 arriva alla top di gamma RTX 5090. Entrambe le schede grafiche sfruttano l'architettura NVIDIA Blackwell con supporto DLSS 4 e Frame Generation, tecnologie che migliorano sensibilmente fluidità e qualità visiva. L'aumento del TGP massimo in modalità manuale è particolarmente significativo: il G14 passa da 120W a 130W con un incremento del 23%, mentre il G16 balza da 130W a 160W.

L'intelligenza artificiale locale elimina la dipendenza dal cloud durante il gaming

Per chi preferisce l'ecosistema AMD, il G14 GA403 offre un'alternativa equipaggiata con processore Ryzen AI di nuova generazione, mantenendo la certificazione Copilot+ e le medesime capacità di elaborazione AI locale. Questa doppia offerta processore testimonia la volontà di ASUS di lasciare agli utenti la libertà di scegliere la piattaforma hardware preferita senza rinunciare alle funzionalità avanzate.

Il comparto display rappresenta un altro punto di forza della gamma. ASUS introduce gli schermi Nebula HDR con luminosità di picco a 1100 nit e ottimizzazione dedicata del motore Nebula HDR. La copertura DCI-P3 al 100% combinata con precisione cromatica Delta E inferiore a 1 garantisce una riproduzione dei colori di livello professionale, utile tanto per il gaming quanto per il lavoro di editing video e fotografico. Il contrasto più profondo e le luci più ricche migliorano sensibilmente l'esperienza HDR, avvicinandola agli standard cinematografici.

Il sistema di raffreddamento intelligente ROG Intelligent Cooling è stato completamente riprogettato per gestire il calore generato da componenti così potenti in chassis compatti. Il pannello inferiore ridisegnato, le prese d'aria ottimizzate e l'applicazione di metallo liquido sulla CPU lavorano in sinergia per mantenere temperature contenute anche sotto carico intenso. Questa soluzione termica efficiente permette ai notebook di operare silenziosamente senza throttling, preservando le prestazioni durante sessioni prolungate.

Dal punto di vista del design, lo Zephyrus G14 sfoggia uno chassis in alluminio fresato a CNC con illuminazione Slash rinnovata e finitura a specchio, un connubio estetico che unisce eleganza e carattere gaming. L'aggiunta di un lettore di schede SD full-size risponde alle esigenze dei creatori di contenuti che necessitano di trasferire rapidamente file multimediali da fotocamere e videocamere professionali. L'autonomia estesa della batteria promette produttività continuativa durante l'intera giornata lavorativa.

Il ROG Zephyrus Duo 16 GX651 rappresenta l'apice dell'innovazione con la sua configurazione a doppio schermo. Entrambi i display touchscreen 3K ROG Nebula HDR OLED operano a 120Hz con tempo di risposta di appena 0,2 millisecondi, eliminando completamente il tearing e garantendo fluidità eccezionale. Il pannello principale supporta NVIDIA G-SYNC per sincronizzare perfettamente frequenza di aggiornamento e frame rate della GPU. Questa architettura a doppio schermo facilita enormemente il multitasking, permettendo di giocare sul display principale mentre si monitora chat, streaming o timeline di editing sul secondario.

Il Duo 16 integra processori Intel di ultimissima generazione e può montare anch'esso la GeForce RTX 5090 Laptop, configurazione che lo rende capace di gestire contemporaneamente gaming estremo, creazione di contenuti complessi e carichi di lavoro AI. Il sistema di raffreddamento ROG Intelligent Cooling su questo modello prevede una camera di vapore, ventole doppie e una lamina di grafite dedicata, componenti che collaborano per dissipare efficacemente il calore generato da hardware così performante in uno spazio ridotto. Il notebook supporta cinque modalità operative differenti, adattandosi flessibilmente a qualsiasi scenario d'uso professionale o ludico.