Avatar di Ospite PvP Mind #879 0
0
E' importante contestualizzare il mercato informatico, che cerca in ogni modo di farti cambiare hardware/software ancora perfetti allettandoti con nuovi prodotti che sono poco superiori ai precedenti (ma mica ritirano il tuo incambio...) e contemporaneamente facendo uscire altre novità che in qualche modo appesantiscono sempre più l'hardware/software precedente: una macchina ben oliata con un meccanismo sempre uguale, sempre reddtizio.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.