Sconto shock sul router Asus ROG per gli abbonati Prime!

Se state considerando di attivare Amazon Prime a ridosso del Prime Day del 16 e 17 luglio, è il momento giusto per farlo subito. Oggi Amazon riserva infatti un'offerta speciale ed esclusiva per gli abbonati al servizio. Potrete acquistare uno dei migliori router sul mercato, l'Asus ROG Rapture GT-BE98, a un prezzo scontato: da 899€ a soli 669,99€.

Asus ROG Rapture GT-BE98, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Asus ROG Rapture GT-BE98 è il router ideale per gli appassionati di gaming e per tutti coloro che necessitano di una connettività senza compromessi nella propria abitazione o in ufficio. Progettato per soddisfare le più elevate richieste di larghezza di banda e prestazioni, questo router si rivolge principalmente a chi non vuole scendere a compromessi sull'esperienza online.

Grazie alle sue porte da 10 G e 2,5 G, offre una flessibilità ineguagliabile, che permette velocità di trasferimento dati fino a 10 volte superiori rispetto agli standard convenzionali. Ciò lo rende ottimo per streaming in alta definizione, realtà aumentata/virtuale online, giochi cloud e download ad alta velocità. Inoltre, l'Asus ROG Rapture GT-BE98 offre una sicurezza di rete di livello commerciale, proteggendovi da molteplici minacce online.

I suoi avanzati sistemi di gestione della rete e la tecnologia AiMesh garantiranno una copertura WiFi estesa e senza interruzioni per tutta la casa. Questo lo rende perfetto non solo per i giocatori che cercano la minor latenza e le massime prestazioni in gaming online, ma anche per famiglie e professionisti che richiedono una rete affidabile e sicura per il telelavoro o per l'intrattenimento domestico.

