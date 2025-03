ASUS ROG RTX 5090 Astral, ne vale davvero la pena? | Test & Recensione

La ASUS ROG RTX 5090 Astral è una GPU di fascia enthusiast con design ispirato al cosmo, corpo in metallo e sistema di raffreddamento a quattro ventole. Offre 21.760 CUDA core, 32GB di memoria GDDR7 e frequenze fino a 2610MHz, garantendo prestazioni eccezionali in 4K gaming e produttività.

La ASUS ROG RTX 5090 Astral è una GPU d’élite: bellissima, potente e rifinita nei minimi dettagli, perfetta per chi vuole una scheda di alto livello sotto ogni punto di vista. Tuttavia, il prezzo e i consumi elevati ne limitano il valore per chi cerca solo le prestazioni.

La ASUS ROG RTX 5090 Astral è stata concepita per soddisfare le esigenze dei giocatori e utenti più esigenti: punta di diamante della lineup RTX 50 firmata ASUS ROG, ambisce a rappresentare l’eccellenza nel design e nel raffreddamento dell’azienda: progettata per tirar fuori ogni briciolo di performance dal chip NVIDIA, si affida a un raffreddamento dal design innovativo per tenere a bada le temperature e consentire agli appassionati di spingere al limite la GPU.

Recensione in 1 minuto

La ASUS ROG RTX 5090 Astral è una scheda video di fascia enthusiast, pensata per chi vuole il massimo in termini di design, materiali e prestazioni. È la punta di diamante della lineup ASUS ROG e si distingue per una cura costruttiva maniacale: corpo interamente in metallo, illuminazione RGB, dettagli "cosmici" e un sistema di raffreddamento innovativo a 4 ventole (Quad-Fan Force), con camera di vapore ottimizzata e pad termico a cambiamento di fase per massimizzare la dissipazione.

Sotto il cofano troviamo 21.760 CUDA core, 32GB di memoria GDDR7 e frequenze che raggiungono 2610 MHz in modalità OC. In 4K è circa 5% più veloce della RTX 5090 Founders Edition e oltre il 30% rispetto alla RTX 4090, con un ulteriore boost grazie al DLSS 4 e alla Multi Frame Generation. Ottimi risultati anche in ambito produttivo, dove risulta ideale per AI e content creation.

Tuttavia, la scheda è ingombrante (3,8 slot), consuma molto (523W in media) e non migliora le temperature rispetto alla Founders Edition, restando stabile attorno ai 63°C. Il vero nodo resta il prezzo: circa 3300€, ovvero 1000€ in più rispetto al MSRP della RTX 5090.

La Astral è una scheda pensata per chi cerca il meglio anche nell’estetica e nella costruzione, ma non conviene a chi punta solo alle performance. In quel caso, meglio orientarsi su modelli più vicini al prezzo base di NVIDIA. Se però il budget non è un problema e volete una GPU unica nel suo genere, la ROG Astral è tra le migliori personalizzazioni in circolazione.

Design e specifiche tecniche

Il design, così come il nome, è ispirato alle meraviglie del cosmo: la struttura è completamente in metallo, sia per quanto riguarda la cornice che per il backplate, che assicura grande rigidità strutturale, essenziale visto il peso della scheda. A questo proposito, in confezione è incluso anche un supporto per sorreggerla una volta installata nel PC, così da evitare che il peso danneggi sia la scheda video che lo slot PCIe della scheda madre.

Esteticamente la GPU è molto bella, con linee squadrate, angoli smussati e una finitura bicolore metallica lavorata, elementi che fanno da cornice all’immancabile illuminazione RGB. La terza ventola è circondata da una cornice metallizzata, su cui sono impresse le coordinate della sede Taiwanese della casa madre, un dettaglio che troviamo già da qualche tempo sulle schede ASUS.

Fiore all’occhiello di questa RTX 5090 Astral è il sistema di raffreddamento, il primo a quattro ventole implementato dall’azienda. Questa configurazione, denominata "Quad-Fan Force", aggiunge una ventola sul backplate, dove di solito troviamo l’ampia feritoia che fa fluire l’aria mossa dalle ventole sul frontale; la soluzione scelta da ASUS incrementa la pressione dell’aria fino al 20% e permette di adottare un dissipatore con alette più dense, incrementando di molto la capacità di raffreddamento complessiva.

Un ulteriore elemento di spicco è la camera di vapore, caratterizzata da canali fresati che permettono alle heatpipe di integrarsi senza appiattirsi, migliorando l'efficienza di dissipazione del calore di oltre il 10%. Per massimizzare il contatto termico tra la GPU e il sistema di raffreddamento, ASUS ha usato un pad termico a cambiamento di fase, un materiale che ha la proprietà di fondersi a determinate temperature, colmando efficacemente le micro-irregolarità superficiali e ottimizzando il trasferimento di calore.

La scheda è inoltre dotata di due connettori PWM FanConnect II, posti vicino all’alimentazione, che offrono la possibilità di sincronizzare le ventole del case con il sistema di raffreddamento della GPU. Infine, non manca una modalità di raffreddamento ambientale a 0dB permette alle ventole di rimanere inattive sotto carichi di lavoro leggeri, garantendo un funzionamento silenzioso.

La ASUS ROG RTX 5090 Astral è equipaggiata 21.760 CUDA core, 170 RT core e 680 Tensor core, abbinati a 32GB di memoria video GDDR7 a 28Gbps su un’interfaccia 512-bit, per una larghezza di banda complessiva di 1792GB/s. La frequenza arriva a 2580MHz, ma in modalità OC la scheda si può spingere fino a 2610MHz, un buon salto rispetto ai 2407 MHz della RTX 5090 Founders Edition. Per quanto concerne la connettività video, la ASUS ROG RTX 5090 Astral offre 2 porte HDMI 2.1b e 3 porte DisplayPort 2.1b.

A differenza della Founders Edition, estremamente compatta (tanto da essere SFF-Ready), l’Astral è parecchio ingombrante: le dimensioni si attestano a 357,6 x 149,3 x 76 mm e occupa 3,8 slot, quindi avrete bisogno di uno chassis decisamente spazioso per installarla. Per l’alimentazione è presente il connettore a 16 pin 12v-2x6, ma in confezione c’è anche un adattatore a cui è possibile collegare 4 PCIe 8 pin classici; il TDP è di 575 watt ed è consigliato un alimentatore da almeno 1000 watt per dormire sonni tranquilli.

Prestazioni

Come sempre abbiamo effettuato dei benchmark per misurare le performance della scheda sia nei giochi che in produttività, usando la nostra consueta piattaforma di test con Ryzen 7 9800X3D, RAM DDR5-6000 EXPO e scheda madre X870.

Prestazioni nei giochi

Con i giochi ci siamo concentrati unicamente sulla risoluzione 4K, dato che viste le potenzialità della GPU non ci saranno problemi a risoluzioni inferiori, dove genererà un gran numero di FPS. Abbiamo effettuato i test sia in rasterizzazione classica che in ray tracing, attivando il DLSS (o l’FSR, per le schede AMD); a questo proposito, in ogni grafico abbiamo indicato, accanto alla GPU, la versione dell’upscaler usata, scrivendo “DLSS 4” quanto è attiva la Multi Frame Generation e “DLSS 3” quando invece viene usata quella singola.

Che si tratti di resterizzazione o ray tracing, la RTX 5090 Astral si conferma una scheda capace di offrire prestazioni eccezionali, superiori a quelle di qualsiasi altra GPU sul mercato. La personalizzazione ASUS migliora del 5% circa le performance della Founders Edition, mentre è oltre il 30% più veloce della vecchia RTX 4090; quando entra in gioco la Multi Frame Generation il divario aumenta nettamente, la RTX 5090 offre più del doppio delle prestazioni.

Prestazioni in produttività

Mettendo da parte i giochi, abbiamo svolto benchmark anche per quanto riguarda intelligenza artificiale e creazione di contenuti, affidandoci a PugetBench e UL Procyon. Qui sotto vi lasciamo i grafici con i risultati.

Anche in questo caso, c’è un miglioramento del 5% rispetto alla RTX 5090 Founders Edition, mentre il distacco con la RTX 4090 si attesta tra il 20 e il 25% circa. La scheda assicura quindi un buon salto anche al di fuori dei giochi ed è ottima anche per chi vuole creare contenuti o sfruttare l’intelligenza artificiale, visti anche i 32GB di VRAM a bordo, e attualmente usa una GPU RTX 3000 o precedente.

Consumi e temperature

Per misurare consumi e temperature sfruttiamo un loop di Cyberpunk 2077, per simulare al meglio uno scenario di gioco reale prolungato. Anche in questo caso, vediamo i grafici prima di passare al commento.

Partiamo dai consumi, che purtroppo non sorridono alla RTX 5090 Astral: la scheda arriva a 552 watt di picco, per poi assestarsi a 523 watt medi: parliamo di 60 watt in più rispetto alla Founders Edition, che fa registrare una media di 461 watt. In altre parole, la scheda ASUS offre il 5% di prestazioni in più a fronte del 14% in più di consumi. È una cosa che accade spesso con le GPU custom, che in molti casi (specialmente se si parla di personalizzazioni di fascia alta) risultano meno efficienti rispetto alle Founders Edition.

Nonostante il sistema di raffreddamento decisamente imponente, nemmeno le temperature sorprendono: abbiamo registrato un picco di 65°C e una media di 63°C, la stessa della RTX 5090 Founders Edition, che a sua volta raggiunge un valore massimo di 67°C. La personalizzazione opera a 200 MHz in più rispetto alla Founders Edition e quindi deve dissipare più calore, ma visto il lavoro di ASUS sul sistema di raffreddamento, ci saremmo aspettati qualcosa di più.

Verdetto

Le custom non riescono mai a offrire salti prestazionali importanti rispetto alle controparti Founders Edition e, in un certo senso, il 5% di performance in più assicurato dalla ASUS ROG RTX 5090 Astral è un valore sopra la media. Il merito è probabilmente delle frequenze operative di 200 MHz maggiori, ma basta per giustificare l’acquisto di questa scheda?

Se guardiamo agli altri dati raccolti, ci troviamo in questo scenario: la RTX 5090 Astral consuma circa il 14% in più della Founders Edition e offre le stesse temperature d’esercizio, il tutto per un prezzo sensibilmente più alto: la scheda costa circa 3300 euro, praticamente 1000 euro in più rispetto al MSRP di NVIDIA, oggi pari a 2269€.

Quindi, se siete alla ricerca unicamente delle prestazioni, cercate una RTX 5090 quanto più vicina possibile al MSRP; se non vi interessano un design particolarmente curato, materiali premium e altri aspetti che caratterizzano le personalizzazioni top di gamma, non ha senso optare né per la Astral né per una scheda simile, dato che potrete risparmiare diverse centinaia di euro e acquistare un prodotto che offre praticamente le stesse performance.

Se invece siete disposti a spendere cifre astronomiche per portarvi a casa una delle migliori personalizzazioni sul mercato, per avere non solo le prestazioni di una RTX 5090 ma anche tutto quello che queste schede offrono, allora la ROG Astral può fare sicuramente per voi, ma in questo caso vi invitiamo a dare uno sguardo anche alle ammiraglie degli altri brand. Inoltre, se vi ritrovate in questa descrizione, date un’occhiata anche alla variante LC, equipaggiata con raffreddamento a liquido: offre maggiori possibilità di overclock e si può trovare allo stesso prezzo.