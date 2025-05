Cerchi una cosa, Amazon te ne mostra un'altra: che diavolo succede? [Sondaggio]

Pensavo di essere impazzito, invece a quanto pare sta capitando a parecchie persone: da qualche giorno, la ricerca di Amazon fa un po' quello che vuole, mostrando dei risultati diversi da quello che viene cercato. Scrivete il nome di uno smartphone? Vi mostra un modello diverso o, peggio ancora, un prodotto completamente diverso.

Un esempio? Se cercate Galaxy S25, una volta che premete invio si trasforma in Galaxy A52. Se riducete la parola chiave unicamente a "S25", Amazon lo fa diventare "PS5", restituendo i giochi la console di casa Sony. E se volete cercare il prodotto che davvero vi interessa, dovete cliccare quel piccolissimo "Cerca invece..." che sul sito web è quasi invisibile.

Non è chiaro perché succeda una cosa del genere, ma quel che è certo è che è un comportamento parecchio fastidioso. Perché mai, se cerco una cosa, Amazon dovrebbe mostrarne un'altra? Se ho cercato quella parola chiave specifica è perché sto cercando quel prodotto, o quella categoria, non qualcosa di simile. Quel che è peggio è che in certi casi vengono cercati prodotti vecchissimi, o peggio ancora che non esistono: "RTX 4060" si trasforma in "RTX 40x60", mentre "RTX 5060" diventa "RTX 2060"; pensate di voler cercare l'entry level NVIDIA di ultima generazione e ritrovarvi davanti modelli di 6 anni fa.

Rimanendo nel mondo hardware, non va meglio con i processori, dato che la ricerca di un Ryzen 9 9950X rimanda a una generico "Ryzen 9", che mostra come primi risultati i vecchi Ryzen 9 7900X e Ryzen 9 5900X. Nel mondo smartphone, cercando "Razr 60" si viene rimandati a "Razr 5g", il primo pieghevole di Motorola uscito nei primi mesi del 2020.

Il problema non sembra presentarsi con ricerche più complete, o al di fuori dell'elettronica, almeno nelle prove che ho fatto. C'è da dire poi che, in alcuni casi, nonostante la keyword errata il primo risultato è comunque il prodotto che si sta cercando, come nel caso del Motorola Razr 60 appena citato (che, tra l'altro, è già in offerta nonostante sia nuovissimo).

Cercate un prodotto su Amazon, ne esce un altro: succede anche a te? Sì, mi capita (86%) No, non mi è mai successo (14%) Vota Scade fra tra 1 settimana Totale voti: 7 Vuoi cambiare la tua risposta?

In ogni caso si tratta di un comportamento decisamente fastidioso, che non è di alcun aiuto reale e, anzi, peggiora di molto l'esperienza di ricerca sul portale, rendendo più macchinoso e difficoltoso visualizzare i prodotti che si stanno cercando davvero. Diteci, sta capitando anche a voi? Cercando che cosa?