ASUS RT-BE86U, per chi vuole il WiFi 7 senza spendere una fortuna | Test & Recensione

L'ASUS RT-BE86U si rivela un'eccellente scelta nel panorama dei router WiFi 7, offrendo prestazioni di alto livello sia in wireless che via cavo. Nonostante l'assenza della banda 6 GHz limiti alcune potenzialità del nuovo standard, le velocità raggiunte sulla banda 5 GHz e la dotazione di porte multi-gigabit soddisfano anche gli utenti più esigenti. Il software ASUSWRT 5.0 rappresenta un valore aggiunto significativo, con funzionalità avanzate di sicurezza, VPN e gestione della rete che giustificano il posizionamento premium del prodotto.

L'ASUS RT-BE86U rappresenta una delle più recenti proposte nel panorama dei router di fascia alta. Questo dispositivo dual-band si distingue per l'implementazione dello standard WiFi 7 (802.11be), l'ultima evoluzione della tecnologia wireless che promette velocità e stabilità senza precedenti, con velocità aggregate che raggiungono i 6800 Mbps. Il router firmato ASUS si propone come soluzione ideale per tutti coloro che vogliono sfruttare al massimo la propria connessione in fibra ottica, sia via cavo che tramite Wi-Fi, specialmente se si ha in casa (o in ufficio) una rete di ultima generazione, da più di 1Gbps.

Posizionato nella fascia premium del mercato con un prezzo di circa 330 euro, questo router è progettato per appassionati e professionisti che non vogliono scendere a compromessi quando si parla di prestazioni, non importa quale sia l'ambito. La presenza di una porta 10 Gbps configurabile e quattro porte 2.5 Gbps lo rende perfetto per tutti gli ambienti dove streaming ad altissima risoluzione, gaming e trasferimento di file di grandissime dimensioni sono all'ordine del giorno.

Questo ASUS RT-BE86U integra anche tecnologie avanzate come 4096-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) e Multi-Link Operation (MLO), peculiarità del WiFi 7 che ottimizzano l'efficienza spettrale e riducono significativamente la latenza. ASUS ha inoltre dato grande importanza all'aspetto software, dotando il dispositivo del nuovo ASUSWRT 5.0, un sistema operativo ricco di funzionalità pensate per massimizzare l'esperienza d'uso e la sicurezza della rete.

Recensione in un minuto

L'ASUS RT-BE86U è un potente router WiFi 7 dual-band che offre prestazioni di alto livello sia in ambito wireless che cablato. La banda 5 GHz raggiunge velocità fino a 5764 Mbps, mentre la banda 2.4 GHz arriva a 1032 Mbps, assicurando una connessione sempre veloce e stabile, anche in ambienti congestionati. Il processore quad-core da 2.6 GHz e 1 GB di RAM assicurano poi una buona gestione del traffico, anche con numerosi dispositivi connessi in contemporanea.

La connettività cablata è un punto di forza assoluto grazie alla porta 10 Gbps configurabile e alle quattro porte 2.5 Gbps, che supportano server NAS, PC e altri dispositivi ad alta intensità di banda. Il software ASUSWRT 5.0 offre funzionalità avanzate come AiProtection Pro, VPN Fusion e supporto AiMesh per reti mesh con altri router ASUS. Nonostante l'assenza della banda 6 GHz e il prezzo premium siano da tenere in considerazione, la combinazione di prestazioni wireless eccellenti, connettività multi-gigabit e suite software completa rende il RT-BE86U una scelta eccellente per utenti esigenti che cercano un router WiFi 7 affidabile e versatile, capace di gestire scenari d'uso intensivi come gaming, streaming in 4K/8K e ambienti multi-dispositivo.

Come è fatto

Il design del RT-BE86U riflette l'identità gaming che caratterizza la linea di prodotti premium di ASUS. Il router presenta una struttura verticale con dimensioni di 235 x 90 x 316 mm, che gli conferisce una presenza abbastanza importante ovunque lo posizioniate. Le linee aggressive e i dettagli in nero lucido sono intervallati da elementi in plastica opaca che contribuiscono a definire un'estetica moderna, che sicuramente piace agli appassionati, ma che lo rende più complicato da nascondere all'interno di ambienti moderni. La posizione verticale non è solo una scelta stilistica, ma anche funzionale: favorisce la dissipazione del calore e ottimizza la propagazione del segnale wireless.

Sul pannello frontale troviamo una serie di LED di stato che forniscono informazioni immediate sul funzionamento del dispositivo: connessione internet, attività sulle bande wireless e sulle porte ethernet. Questi indicatori possono essere disattivati tramite un pulsante fisico, un'opzione decisamente comoda se avete il router in camera, o comunque in un ambiente dove le luci possono risultare fastidiose durante la notte. Nella parte superiore sono collocate le tre antenne esterne orientabili, che permettono di ottimizzare la copertura in base alla disposizione degli ambienti. È presente inoltre un'antenna interna che contribuisce alla gestione del segnale, migliorando la copertura complessiva.

Sul retro del router si trova la dotazione di porte, come anticipato particolarmente ricca: spicca la porta 10 Gbps RJ45, configurabile come WAN o LAN in base alle esigenze, seguita da quattro porte 2.5 Gbps che rappresentano un significativo upgrade rispetto alle tradizionali porte Gigabit. Questa configurazione permette di sfruttare appieno le connessioni internet ultra-veloci fino a 10 Gbps, disponibili in alcuni contesti urbani, e di collegare dispositivi ad alta intensità di traffico come server NAS, PC da gaming o workstation professionali. Completano la dotazione due porte USB: una USB 3.2 Gen1 Type-A che offre velocità fino a 5 Gbps, ideale per storage esterno ad alte prestazioni, e una USB 2.0 pensata per la connessione di stampanti o modem 4G/5G, da utilizzare come connessione di backup.

Sotto la scocca, il RT-BE86U nasconde un processore quad-core Broadcom BCM6756 a 2.6 GHz, abbinato a 1 GB di memoria RAM e 256 MB di memoria flash. Questa configurazione garantisce potenza di calcolo sufficiente per gestire simultaneamente varie operazioni, dal Quality of Service adattivo alla VPN, senza dimenticare il trasferimento dati multi-gigabit. Il raffreddamento è interamente passivo, composto da dissipatori in alluminio posti sui componenti principali, che generano più calore.

Come detto l'ASUS RT-BE86U implementa lo standard WiFi 7 (802.11be) con configurazione dual-band: la banda 5 GHz supporta velocità teoriche fino a 5764 Mbps grazie all'implementazione di canali a 160 MHz, mentre la banda 2.4 GHz raggiunge i 1032 Mbps. A differenza dei modelli tri-band più costosi, questo router non dispone della banda 6 GHz, ma sfrutta altre tecnologie chiave dello standard come la 4096-QAM, che aumenta del 20% l'efficienza spettrale rispetto alla 1024-QAM del WiFi 6, e il Multi-Link Operation (MLO), che permette di aggregare le bande disponibili per migliorare throughput e latenza.

Il router supporta poi tecnologie già affermante come MU-MIMO 4x4, che consente di servire simultaneamente più dispositivi, OFDMA per una gestione più efficiente dei canali, e BeamForming, che direziona il segnale verso i dispositivi connessi per migliorare potenza e stabilità della connessione. La sicurezza delle connessioni wireless è garantita dal supporto al protocollo WPA3, lo standard più recente e sicuro per la protezione delle reti WiFi.

Sul fronte software, il RT-BE86U utilizza il sistema operativo proprietario ASUSWRT 5.0, un'interfaccia completa e potente che offre controllo granulare su ogni aspetto della rete. Tra le funzionalità più rilevanti troviamo AiProtection Pro, sviluppato in collaborazione con Trend Micro, che include protezione anti-malware, filtraggio URL e sistema di prevenzione delle intrusioni, tutto senza costi aggiuntivi o abbonamenti da sottoscrivere. Il controllo parentale avanzato permette di creare profili per ogni membro della famiglia, impostando limiti di tempo, filtri per contenuti inappropriati e persino pause internet durante i pasti o lo studio.

La funzionalità VPN Fusion rappresenta un'evoluzione rispetto ai tradizionali client VPN integrati, consentendo di instradare selettivamente il traffico di specifici dispositivi o applicazioni attraverso tunnel VPN, lasciando il resto della rete con accesso diretto a Internet. Questa soluzione è molto utile se, ad esempio, lavorate da casa e avete necessita di accedere a risorse aziendali protette, ma non volete compromettere la velocità di navigazione degli altri dispositivi che avete in casa.

Il router supporta inoltre la tecnologia AiMesh 2.0, che permette di creare un sistema mesh utilizzando altri router ASUS compatibili per estendere la copertura in abitazioni di grandi dimensioni o su più piani, mantenendo un'unica rete senza interruzioni. La funzionalità Dual WAN consente poi di configurare una connessione internet di backup (tramite secondo ISP, modem 4G/5G o tethering) che si attiva automaticamente in caso di problemi con la linea principale, garantendo una continuità di servizio essenziale in contesti professionali, o per chiunque non possa permettersi interruzioni.

Esperienza d'uso e prestazioni

La configurazione iniziale del RT-BE86U risulta sorprendentemente semplice, nonostante l'ampia gamma di funzionalità avanzate offerte dal dispositivo. Attraverso l'ASUS Router App, disponibile per iOS e Android, è possibile completare il setup in pochi minuti, seguendo una procedura guidata intuitiva che accompagna l'utente dalla connessione fisica del dispositivo fino all'impostazione delle credenziali WiFi e delle principali opzioni di sicurezza. In alternativa, l'interfaccia web accessibile da browser offre un percorso di configurazione altrettanto fluido, con una dashboard ricca di informazioni ma ben organizzata che non intimorisce nemmeno gli utenti meno esperti.

In alcuni test di velocità con un portatile dotato di WiFi 7, il router ASUS si è comportato bene: a distanza ravvicinata, stando nella stessa stanza, abbiamo raggiunto velocità di download vicine ai 2 Gbps e di upload di circa 1,5 Gbps. Spostandoci nella stanza accanto, le prestazioni rimangono decisamente ottime, vicine a quelle dei primi test nonostante la maggior distanza e una parte divisoria tra noi e il router. Allontanandoci ancor di più le velocità calano molto, ma rimangono buone e consentono, ad esempio, di eseguire streaming in 4K alla massima qualità senza alcun problema.

La questione non cambia se si usano device più vecchi, non compatibili con il nuovo WiFi 7: le velocità sono ovviamente più basse, ma sia con dispositivi WiFi 6 che WiFi 5 non abbiamo avuto alcun problema, nemmeno nei punti più distanti dal modem. Se però volete sfruttare al massimo questo router ASUS, vi consigliamo di munirvi di un adattatore WiFi 7 esterno, come questo.

L'assoluto punto di forza di questo router sta però nella connettività cablata. Le porte da 2,5 Gbps sono perfette per i PC da gaming moderni, dove le vecchie porte Gigabit nelle schede madre sono state ormai sostituite da soluzioni più moderne da 2,5 / 5 / 10 Gbit (a seconda del modello di motherboard); la singola porta da 10 Gbps è invece perfetta per collegare un NAS, specialmente se avete un modello di fascia alta anch'esso dotato di connessione 10 Gbit. È possibile trasferire file di grandi dimensioni in un lampo, cambiando radicalmente i tempi di lavoro per i professionisti e velocizzando i backup dei propri sistemi.

Le varie tecnologie a bordo del RT-BE86U vengono in aiuto negli scenari con molti dispositivi connessi simultaneamente. Durante le nostre prove ci siamo ritrovati più volte in situazioni dove erano in esecuzione streaming in 4K su più dispositivi, giochi online su almeno due computer e tanto altro, senza considerare la gran quantità di dispositivi IoT collegati alla rete. Il router ASUS non è mai andato in difficoltà, offrendo sempre performance stabili: nello streaming non abbiamo mai incontrato buffering o perdite di qualità, allo stesso modo nei giochi non ci sono mai stati picchi di latenza che spesso rovinano l'esperienza, soprattutto quando accadono nei momenti cruciali di una partita.

In queste situazioni si dimostra molto efficace anche il QoS adattivo, che riesce a dare priorità a certi tipi di traffico (ad esempio i giochi online, o le videochiamate) senza penalizzare troppo le altre attività che si stanno svolgendo.

La funzionalità Gear Accelerator merita una menzione speciale per la sua capacità di riconoscere automaticamente console e PC da gaming, assegnando loro priorità assoluta sulla rete. Si tratta, anche in questo caso, di una caratteristica che torna particolarmente utile se la rete viene sfruttata da molti dispositivi, dato che assicura sempre la miglior connettività possibile, indipendentemente dal carico.

Si è rivelata estremamente versatile anche VPN Fusion, che ad esempio ha permesso di configurare un PC portatile per accedere alla rete aziendale tramite VPN, senza impattare la navigazione sugli altri dispositivi, dal PC dedicato al gaming allo smartphone. Molto comodo anche il sistema AiProtection Pro, che blocca le connessioni ai siti malevoli, evitandovi spiacevoli sorprese. La funzionalità è anche in grado di identificare i dispositivi IoT con comportamenti sospetti e se necessario isolarli, così che non arrechino danni agli altri device sulla rete.

Chiudiamo il cerchio delle varie funzioni disponibili con una menzione al Parental Control, molto semplice da configurare e che permette di creare programmi di accesso personalizzati per diversi membri della famiglia, andando a gestire separatamente filtri e altri parametri.

Verdetto

L'ASUS RT-BE86U si posiziona come un router WiFi 7 di fascia alta capace di bilanciare prestazioni, funzionalità e prezzo. La combinazione di velocità wireless eccellenti e connettività cablata multi-gigabit lo rende una scelta ideale per utenti esigenti che necessitano di una soluzione di rete robusta e versatile.

Tra i principali punti di forza troviamo indubbiamente le prestazioni wireless sulla banda 5 GHz, che garantiscono velocità reali elevatissime in condizioni ottimali, mantenendo buone performance anche quando si è dall'altra parte della casa. La dotazione di porte cablate rappresenta un altro aspetto distintivo, con la porta 10 Gbps e le quattro porte 2.5 Gbps che offrono flessibilità e potenza per collegamenti ad alta velocità con server NAS, PC da gaming e altri dispositivi che richiedono banda elevata.

Il software ASUSWRT 5.0 offre funzionalità avanzate come AiProtection Pro, VPN Fusion e supporto AiMesh che soddisfano esigenze di sicurezza, flessibilità e copertura estesa. La stabilità del sistema, anche in condizioni di utilizzo intenso con numerosi dispositivi connessi, testimonia la qualità dell'implementazione hardware e software realizzata da ASUS.

Non mancano tuttavia alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati: uno su tutti l'assenza della banda 6 GHz, che limita le possibilità di sfruttare al 100% le potenzialità del WiFi 7. Anche il prezzo di circa 330 euro, seppur competitivo nel segmento WiFi 7, è abbastanza alto in senso assoluto e rappresenta un investimento importante, che non tutti potrebbero essere disposti ad affrontare.

L'ASUS RT-BE86U è il router giusto per chi ha una connessione a internet di ultimissima generazione e vuole sfruttarla al massimo, senza spendere cifre davvero folli. È una buona scelta per videogiocatori che vogliono bassa latenza e stabilità, ma anche professionisti che si ritrovano quotidianamente a muovere file da diversi GB, non solo online ma anche (e soprattutto) in locale: in questo caso, collegare il router e il proprio NAS con la porta 10 Gbit potrebbe davvero cambiarvi la vita.

D'altra parte, se volete il massimo che il mercato ha da offrire nel segmento WiFi 7 allora dovreste orientarvi su modelli che integrano anche la banda 6 GHz, ben più costosi. Allo stesso modo, se cercate un router versatile e funzionale ma non avete esigenze di connettività così elevate, il consiglio è quello di valutare modelli più economici, magari dotati di porte Gigabit, capaci di offrirvi quello di cui avete bisogno a un prezzo sensibilmente inferiore.