Asus ROG Ally X: prezzo, data di uscita e tutto quello che dovete sapere

Asus, come annunciato precedentemente, ha lanciato oggi la nuova aggiunta alla sua linea di PC handheld, il ROG Ally X, che andrà in pre-ordine oggi, almeno negli Stati uniti, al prezzo di 799 dollari. Il dispositivo sarà disponibile a partire dal prossimo 22 luglio, sia per chi lo avrà preordinato che presso alcuni rivenditori selezionati.

Questo nuovo modello offre una serie di migliorie significative rispetto al suo predecessore, che includono il doppio della capacità della batteria, e dello spazio di archiviazione, il doppio delle porte USB-C con una larghezza di banda quadruplicata, e un aumento della memoria che ora raggiunge i 24GB a una veolcità di 7500MHz.

Quest'ultimo aspetto, a detta di Asus, promette fino al 15% di incremento nelle prestazioni. Le modifiche estetiche, oltre a una nuova colorazione nera, riguardano l'ergonomia del handheld, la revisione dei pulsanti e la disposizione interna delle componenti.

ROG Ally X utilizza ancora il chipset AMD Z1 Extreme e ha lo stesso display VRR da 7 pollici con una frequenza di aggiornamento da 48 a 120Hz. Per questi motivi, Asus non lo considera un modello "nuovo", quanto più una revisione o, come piace tanto ai videogiocatori odierni, una versione PRO.

Come da pronostico, Rog Ally X, mantiene Windows 11, il quale continua a essere un punto di discussione per quanto riguarda l'efficacia, l'ottimizzazione e la praticità su questi dispositivi portatili dedicati al gaming.

L'aspetto più importante, comunque, rimane l'introduzione di una batteria più capiente da 80 wh, la quale non rende il dispositivo eccessivamente pesante ma garantisce il doppio dell'autonomia.

Con un peso di 678 grammi, il ROG Ally X è solo leggermente più pesante del modello originale e quasi identico in termini di peso alla prima versione di Steam Deck, pur avendo una capacità di batteria doppia.

Questo è stato possibile grazie ad una serie di ottimizzazioni che hanno ridotto il peso di altri componenti, come la scocca realizzata in un composito di ABS/Poly arricchito di talco, ora più leggera di 42 grammi.

Anche le altre componenti sono state migliorate: le schede sono state alleggerite, il modulo di raffreddamento è stato ottimizzato e le ventole sono state ridisegnate per essere più potenti pur riducendo le loro dimensioni.

Inoltre, ROG Ally X, offre un sistema di ventilazione migliorato che consente di raffreddare il touchscreen di 6°C in più rispetto al modello precedente, provando a eliminare quel fastidioso difetto del modello precedente, il quale presentava uno schermo troppo caldo per essere utilizzato confortevolmente tramite i controlli touch screen.

Il sistema di input ha ricevuto altrettante attenzioni, con joystick più leggeri e robusti nella costruzione (ancora niente Hall Effect, peccato), moduli di controllo intercambiabili, e un lettore di carte SD spostato e rivisto nella costruzione (in pratica niente più carte SD bruciate).

Per quanto riguarda la connettività, Asus ha implementato due porte USB-C con supporto per Thunderbolt 4, eliminando la necessità di una GPU esterna proprietaria e offrendo velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps e supporto alla ricarica a 100W, oltre alle uscite video DP 1.4 e connessione PCIe a 4 corsie per unità GPU esterne.

I dettagli più piccoli non sono stati trascurati: il nuovo modello presenta un D-pad ottimizzato, pulsanti più grandi e stabili, e una nuova disposizione delle fessure degli altoparlanti, in modo da garantire un volume ancora più elevato e una migliore riproduzione dei bassi.

Anche le modalità di prestazione sono state ottimizzate, e la nuova batteria promette una capacità residua dell'80% dopo tre anni di utilizzo, rispetto al 70% del modello precedente.

Il ROG Ally X, insieme alle sue migliorie, potrebbe posizionarsi come uno dei migliori PC handheld, con sistema operativo Windows, attualmente sul mercato. Per rimediare a quanto successo con il precedente modello negli Stati Uniti (il supporto post vendita non era decisamente dei migliori in seguito alle problematiche con il lettore SD) Asus proporrà una nuova garanzia estesa di due anni per tutti i dispositivi ROG Ally, e ROG Ally X, venduti in Nord America.

Asus, difatti, sembra aver dato grande attenzione al feedback dei propri utenti con l'introduzione di numerose innovazioni pensate per migliorare la performance, la maneggevolezza e la durata del dispositivo.

Un ultimo dettaglio, non di poco conto per alcuni utentu, gli accessori attualmente in commercio per ROG Ally, non saranno compatibili con ROG Ally X, ma Asus ha già siglato alcuni accordo con JSAUX, DBrand e altri produttori di accessori third party, per arrivare pronti per l'uscita della console.