Il nuovo Zenbook vi farà innamorare, guardatelo insieme agli altri PC Copilot+ di ASUS

Asus ha presentato un'innovativa linea di Copilot+PC durante l'evento virtuale Always Incredible al Computex 2024. Questa nuova era di computer portatili è definita da funzionalità AI avanzate rese possibili grazie alle NPU dedicate. Gli ultimi modelli si posizionano all'interno dei portafogli TUF, ProArt, Zenbook e Vivobook, promettendo un'esperienza migliorata per creatori, professionisti e utenti quotidiani.

Asus ProArt, potenza e portabilità per i creativi

Per la serie ProArt, Asus presenta tre nuovi computer portatili progettati per dare potere ai creator. Il modello di punta è il ProArt P16 da 16 pollici. Questo modello combina un design robusto e leggero con componenti potenti, che lo rendono la scelta ideale per i creativi in movimento. Dotato di processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 che ha una NPU in grado di raggiungere i 50 TOPS e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop capace di arrivare a 321 TOPS, il ProArt P16 offre prestazioni eccezionali in uno chassis elegante, sottile 14,9mm e leggero 1,85kg.

Il laptop convertibile ProArt PX13 da 13 pollici offre una versatilità senza pari grazie alla cerniera a 360°, la quale consente di passare senza problemi dalla modalità laptop a quella tenda, dalla modalità stand a quella tablet. È dotato di un display Asus Lumina OLED 3K ad alta risoluzione per immagini nitide e brillanti, ed è mosso dallo stesso processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 e dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop del modello precedente. Il PX13 è perfetto per i creator che hanno bisogno di un dispositivo flessibile e potente da utilizzare sia in movimento che in ufficio o a casa.

Per coloro che danno priorità alla portabilità, il laptop 2-in-1 ProArt PZ13 è la soluzione definitiva. Con un peso di soli 0,85kg, vanta un processore Snapdragon X Plus e uno schermo Asus Lumina OLED 3K. Questo modello offre una doppia funzionalità, tablet o laptop, grazie alla tastiera staccabile. La batteria a lunga durata da 70Wh e la resistenza con grado di protezione IP52 fanno del PZ13 una scelta solida per i creativi che hanno bisogno di un dispositivo in grado di tenere il passo con il loro stile di vita dinamico.

Tutti i modelli ProArt sono dotati delle applicazioni esclusive Asus StoryCube e MuseTree, progettate per semplificare i flussi di lavoro creativi con strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la gestione delle risorse digitali e la trasformazione dell'ispirazione in immagini generate. Inoltre, Asus ha stretto una partnership con CapCut per offrire agli utenti un abbonamento di sei mesi che consente di accedere a funzionalità e risorse premium.

Asus Zenbook S 16, fusione di arte e tecnologia

Lo Zenbook S 16, che misura solo 1,1cm di spessore e pesa 1,5kg, è dotato di un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 e di un esclusiva scocca sul retro del display realizzata in quello che l'azienda chiama Ceraluminum. Tale finitura combina la resistenza dell'alluminio con la sensazione al tatto della ceramica, offrendo un'estetica premium.

Dotato di un display NanoEdge da 16 pollici 3K a 120Hz, lo Zenbook S 16 offre un'esperienza straordinaria con un rapporto schermo/superficie del 90%. Vanta inoltre un sistema audio a sei altoparlanti con Dolby Atmos e una tecnologia di raffreddamento avanzata, che assicurano prestazioni elevate e un'esperienza d'uso di alto livello. Le caratteristiche di privacy migliorate, tra cui il processore di sicurezza Microsoft Pluton e una webcam FHD AiSense IR, aumentano ulteriormente il fascino del dispositivo.

Asus Vivobook Serie S, NPU di Qualcomm o di AMD?

Il nuovo Asus Vivobook S 15 è stato il primo Copilot+PC annunciato dall'azienda e dotato della piattaforma Snapdragon X Elite. Questo elegante laptop da 15,6 pollici è stato progettato per gli utenti che esigono di più dai loro dispositivi e offre funzionalità avanzate come Windows Studio Effects, Live Captions e lo strumento Cocreator. Questi miglioramenti guidati dall'intelligenza artificiale rendono il Vivobook S 15 una scelta versatile sia per la produttività che per la creatività. Ha un pannello OLED 3K a 120Hz e una batteria che promette fino a 18 ore di lavoro ininterrotto.

L'attuale linea di Vivobook, che comprende i Vivobook S dai 14" ai 16", è stata rinnovata con processori AMD Ryzen AI 9 HX 370. Questi modelli sono caratterizzati da un design più sottile e leggero, da uno chassis interamente in metallo e da capacità prestazionali migliorate, ideali per gli utenti alla ricerca di un'elevata mobilità e di potenti funzionalità. Vantano una memoria LPDDR5X fino a 32GB e uno storage SSD PCIe 4.0 fino a 1TB. Il raffreddamento è garantito dalla tecnologia termica Asus IceCool, con due heatpipe, due ventole IceBlade a 97 pale e due prese d'aria.

TUF Gaming A14 e A16, l'IA al servizio dei gamer

Asus ha annunciato anche due nuovi modelli della serie dedicata al gaming, il TUF Gaming A14 e il TUF Gaming A16. Questi laptop da gioco montano un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, come il resto della nuova gamma Copilot+PC con CPU x86, e GPU NVIDIA dedicate (RTX 4060 e RTX 4070). Caratteristiche come la DLSS super resolution, frame generation, e ray reconstruction garantiscono un'esperienza di gioco di alta qualità sui display 2,5K a 165Hz.

Disponibilità e prezzi

I nuovi notebook Asus sono già apparsi sul sito ufficiale Asus. I prezzi partono da 1.799 euro per lo Zenbook S 16, 2.099 euro per il ProArt PX13 e 2.999 euro per il ProArt P16. I laptop da gaming TUF A14 e A16 partono rispettivamente da 1.999 euro e 1.899 euro (no, non è un errore, il modello da 14" costa più del 16").

Ogni portatile ProArt include un abbonamento di tre mesi ad Adobe Creative Suite e un abbonamento di sei mesi a CapCut Pro.