Prezzo PICCOLISSIMO su questi auricolari EPOS! Li paghi soli 104€

Volete delle cuffie per giocare, ma anche la libertà offerta dagli auricolari true wireless? Amazon ha l'offerta giusta per voi, grazie al 30% di sconto su queste EPOS GTW 270 Hybrid, disponibili a soli 104,99€, un'ottima offerta se consideriamo il prezzo di listino di 149,99€. Si tratta di auricolari true wireless che assicurano ottime prestazioni nei giochi grazie alla connettività wireless a bassa latenza, garantita dal dongle USB-C incluso in confezione, che le rende compatibili con PS5, Nintendo Switch, PC e smartphone. Per tutti gli altri dispositivi c'è il Bluetooth 5.1, che vi permette di usarle praticamente con qualsiasi device in vostro possesso.

Auricolari gaming EPOS, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Epos GTW 270 sono perfetti per chi vuole totale libertà e cerca un paio di auricolari da poter usare su qualsiasi piattaforma, anche per giocare grazie al dongle wireless e alla tecnologia AptX, che riducono la latenza al minimo. Questi auricolari non vi deluderanno nemmeno in termini di qualità audio, permettendovi di ascoltare musica e guardare serie al meglio, oltre che di cogliere ogni sfumatura dell'audio di gioco.

Se volete usarli davvero ovunque, oltre che con qualsiasi dispositivo, gli EPOS GTW 270 sono perfetti anche in palestra grazie alla certificazione IPX5, che ne assicura la resistenza a sudore e pioggia leggera. La forma ergonomica li rende anche comodi e confortevoli da indossare, in modo da soddisfare davvero tutte le esigenze di chi li acquista.

Se cercate degli auricolari tuttofare che performino al meglio anche con i giochi, non lasciatevi scappare l'offerta Amazon di oggi che propone questi EPOS GTW 270 al prezzo attuale di 104,99€, con il 30% di sconto rispetto a quello di listino. Le quantità sono limitate, quindi non perdete troppo tempo!

