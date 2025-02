AutoCAD non funziona su Windows 11 24H2, bloccato l'aggiornamento

Gli utenti di AutoCAD 2022 dovranno aspettare prima di aggiornare i propri sistemi a Windows 11 24H2: Microsoft ha implementato un blocco di compatibilità che impedisce l'installazione automatica dell'ultimo aggiornamento del sistema operativo sui computer dove è presente la versione 2022 del popolare software di progettazione. Il motivo? Ci sono problemi di stabilità, che causano il crash dell'applicazione; un bel problema, considerando quanto è diffusa tra architetti e progettisti.

Il problema sembra essere limitato specificamente alla versione 2022 di AutoCAD, mentre le edizioni più recenti del software di Autodesk - come AutoCAD 2023, 2024 e 2025 - continuano a funzionare senza problemi sul nuovo sistema operativo.

Windows 11 24H2 non è più considerato opzionale e dovrebbe installarsi automaticamente sui dispositivi compatibili, ma problemi come questo sono un evidente campanello d'allarme. Gli utenti hanno ancora la possibilità di posticipare l'installazione modificando le impostazioni dei Criteri di gruppo, un'opzione particolarmente utile per i professionisti che non possono permettersi interruzioni nel proprio flusso di lavoro.

Cosa fare se usi AutoCAD 2022

Microsoft è stata chiara nelle sue raccomandazioni: "Per salvaguardare l'esperienza di aggiornamento, abbiamo applicato un blocco di compatibilità sui dispositivi con Autodesk AutoCAD 2022 installato. Questi dispositivi non riceveranno Windows 11 versione 24H2 tramite il canale di distribuzione Windows Update". L'azienda sconsiglia inoltre di forzare l'installazione utilizzando strumenti come l'Assistente all'installazione o il Media Creation Tool.

Microsoft ha confermato di essere al lavoro con Autodesk per risolvere il problema, ma al momento non è stata comunicata una data precisa per la risoluzione. Se usate AutoCAD 2022 quotidianamente per lavoro, avete due strade: aggiornare il software a una versione più recente, oppure aspettare che il problema venga risolto e l'aggiornamento venga sbloccato.

Non solo AutoCAD: gli altri blocchi all'aggiornamento

Il caso di AutoCAD 2022 non rappresenta l'unico ostacolo all'installazione dell'aggiornamento Windows 11 24H2. La documentazione di Microsoft rivela diversi altri "blocchi di compatibilità" che impediscono l'aggiornamento automatico in presenza di driver obsoleti o applicazioni incompatibili.

Tra questi figura Dirac Audio (associato al file cridspapo.dll), un componente audio che causa problemi con la nuova versione del sistema operativo. Alcuni dispositivi potrebbero inoltre riscontrare malfunzionamenti con le fotocamere, inclusi problemi che impediscono il corretto funzionamento di Windows Hello, il sistema di autenticazione biometrica di Microsoft.

Un terzo blocco riguarda Safe Exam Browser, un'applicazione utilizzata da molte istituzioni educative per prevenire comportamenti scorretti durante gli esami online. In questo caso, l'incompatibilità interessa solo le versioni 3.7 o precedenti del software, mentre le versioni più recenti non presentano problemi.

Quando arriverà la soluzione definitiva?

Microsoft ha assicurato di essere al lavoro per risolvere tutte queste problematiche prima di rendere Windows 11 24H2 disponibile per tutti gli utenti, ma non ha fornito tempistiche precise. Nel frattempo, il consiglio rimane quello di verificare la compatibilità delle proprie applicazioni con il nuovo sistema operativo e, se necessario, attendere che vengano rilasciati gli aggiornamenti risolutivi.

Per chi utilizza versioni più recenti di AutoCAD o altri software di progettazione, l'aggiornamento dovrebbe invece procedere senza intoppi. In ogni caso, come sempre accade con gli aggiornamenti importanti dei sistemi operativi, è consigliabile effettuare un backup completo dei propri dati prima di procedere con qualsiasi installazione.