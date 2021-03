AverMedia PW315 recensione, la webcam di qualità per tutti?

AverMedia è un’azienda famosa principalmente per le proprie schede di acquisizione video dedicate ai gamer, capirete anche voi che sono rimasto onestamente sorpreso di vedere recapitata sulla mia scrivania una webcam con questo marchio.

La webcam AverMedia PW315 si propone come una soluzione 1080p a 60fps, dalle buone prestazioni e dedicata al mondo del lavoro, il tutto senza esagerare sul prezzo di vendita finale. Vale davvero i 119,00 euro a cui viene proposta?

Una buona qualità costruttiva con una grossa pecca

AverMedia ha fatto un’ottimo lavoro per quanto riguarda la qualità costruttiva di questa PW315. Il corpo, nonostante sia principalmente realizzato in plastica, è ben assemblato e la webcam vanta un design a tubo che personalmente apprezzo.

I forellini che circondano il cilindro ad entrambe le estremità sono quasi tutti solamente estetici, gli unici due fori per lato che ospitano i veri microfoni si trovano nella parte frontale ai lati della videocamera vera e propria.

Unico dettaglio che a mio parere un po’ stona è il cosiddetto Privacy Shutter, ovvero il pezzettino di plastica scorrevole che va ad ostruire il sensore fotografico quando non in uso, il quale restituisce una sensazione abbastanza cheap. Nonostante ciò è apprezzabile la sua presenza per il massimo della sicurezza della propria sfera personale.

Il cilindro è sorretto da un supporto sferico che permette alla AverMedia PW315 di ruotare liberamente a 360° rispetto alla base oltre alla leggera inclinazione in avanti, indietro o di lato.

La delusione più grande arriva dal sistema di montaggio per monitor. Il sistema a pinza, il quale può essere aperto o chiuso facilmente e che all’interno include due pad di gomma per non rovinare il vostro monitor, non prevede una molla.

Quello che all’inizio sembra un problema superficiale (in fondo una volta posizionata la PW315 saldamente al monitor quale dovrebbe essere il problema, giusto?) si trasforma in una bella scocciatura ogni volta che deciderete di ruotare la webcam oppure aprire/chiudere lo shutter.

La webcam è con me solo da qualche giorno e già non riesco a quantificare le innumerevoli volte che ho dovuto riposizionarla al suo posto. Una svista che comunque non intacca la qualità generale della webcam durante il suo utilizzo vero e proprio. La base include anche un comodo foro filettato per l’utilizzo con cavalletti o supporti di vario genere.

Specifiche e collegamento al PC

La AverMedia PW315 sulla carta non sembra promettere scintille. Il sensore utilizzato è un CMOS da 2MP che nell’epoca degli smartphone con fotocamere da 108MP fa un po’ sorridere, tuttavia la capacità di registrare a 1080p e 60fps pone questo prodotto a pari livello con altre webcam decisamente più costose.

La lente ha un campo visivo di 95°, abbastanza ampio da includere buona parte dello sfondo alle vostre spalle se utilizzate il monitor alla distanza consigliata, e la fotocamera non possiede un sistema di autofocus.

Il collegamento con il PC avviene tramite un cavo USB 2.0 Tipo-A integrato e non removibile, attenzione quindi a non danneggiarlo! La lunghezza è sufficiente per la quasi totalità dei casi d’uso, se però volete mantenere pulita la scrivania instradando i cavi lontano dagli occhi questo prodotto potrebbe darvi qualche grattacapo.

L’audio in chiamata può essere registrato dai due microfoni omnidirezionali posti agli estremi della webcam.

Software e funzioni esclusive

Nonostante la AverMedia PW315 possa essere utilizzata tranquillamente senza l’installazione di software aggiuntivo, con Windows 10 che la riconosce immediatamente e la rende subito accessibile una volta configurata dall’OS, l’azienda mette a disposizione un utile software per la gestione della webcam.

AverMedia CamEngine è un software che permette non solo di regolare le impostazione dell’immagine come luminosità, contrasto, tinta, saturazione e nitidezza ma permette anche l’impostazione di simpatici filtri e l’utilizzo di un sistema che ritaglia l’immagine per mantenere la vostra persona sempre al centro dell’inquadratura.

Una volta abilitata questa funzione, l’immagine rilevata dalla webcam sarà leggermente più zoomata sul vostro volto ma seguirà ogni vostro movimento. Il cambio di inquadratura non è istantaneo ma fa bene il suo lavoro.

Qualità dell’immagine

La AverMedia PW315 non spicca in qualità dell’immagine se comparata ad una action cam, uno smartphone o una fotocamera/videocamera, il sensore da 2MP di piccole dimensioni non può fare miracoli. Se paragonata però ai suoi diretti concorrenti, ovvero le altre webcam che registrano in 1080p e 60 immagini al secondo, la storia cambia di molto.

Le performance in situazioni di bassa luminosità, come quella dove mi trovo io a lavorare ogni giorno, sono più che sufficienti e la PW315 riesce a catturare molti dettagli del viso senza comunque sovraesporre lo sfondo. La gamma dinamica è migliore di altri modelli più blasonati come la Logitech C920 anche se, come è logico pensare, modelli più costosi come la Razer Kiyo Pro fanno meglio.

La tonalità della pelle è molto naturale e generalmente la AverMedia riesce a catturare dei colori molto vicini alla realtà. È esente da rumore? Assolutamente no. Potrà sostituire il vostro smartphone per scattarvi dei seflie? La risposta è sempre no. Tuttavia, per l’uso per cui è stata pensata, la qualità ottenibile dal sensore è notevole.

Conclusioni

AverMedia è riuscita a realizzare un buon prodotto che riesce nel difficile gioco di bilanciare qualità e prezzo. La PW315 è una buona webcam con risoluzione 1080p e 60fps, caratteristica che la porta in netto vantaggio sulle classiche webcam economiche a soli 30fps e dall’immagine decisamente poco fluida.

Se siete dei professionisti che cercano il prodotto migliore possibile, di certo il mio consiglio è quello di guardare oltre verso prodotti più costosi, ma nettamente più validi.

Se la vostra necessità invece è quella di acquistare una webcam in grado di permettervi di effettuare le vostre videochiamate di scuola o lavoro, vedersi di tanto in tanto con gli amici o di registrare brevi filmati quando vi trovate di fronte a un PC (ad esempio videocorsi di base per i vostri collaboratori), AverMedia potrebbe fare proprio al caso vostro grazie al buon mix tra funzionalità, qualità dell’immagine sufficiente e prezzo contenuto.