AMD Radeon RX 8000, emergono le prime info sulla GPU di punta della famiglia RDNA 4

Sono emerse le prime informazioni sulla prossima scheda grafica di punta della serie Radeon RX 8000 di AMD basata sull'architettura "RDNA 4" che, a quanto pare, sarà basata sulla GPU Navi 48 XTX. Nonostante le voci circolate finora suggerissero che le schede grafiche Radeon RX 8000 sarebbero arrivate il prossimo anno, stando a quanto emerso dal sistema di tracciamento delle spedizioni di un noto produttore cinese, AMD ha già iniziato a distribuire i primi campioni di questa GPU ai suoi laboratori per i test.

La GPU di punta AMD sarà equipaggiata con il chip Navi 48 e offrirà prestazioni ray tracing sensibilmente migliorate

Secondo i registri di spedizione di nbd.ltd, AMD sta producendo una scheda grafica per desktop che utilizza la GPU Navi 48 XTX, nome in codice "REVB-PRE". La scheda di riferimento sembra basata sul chip A0. Oltre alla data di produzione collocata nel secondo trimestre del 2024, tra i dati spunta il nome di Samsung, menzionata in relazione alla produzione della scheda grafica. Questo potrebbe voler dire che AMD sta utilizzando uno dei nodi produttivi dell'azienda coreana o, in alternativa, le sue memorie Samsung GDDR6, con maggiori probabilità per la prima opzione.

La presenza di una GPU AMD Navi 48 XTX conferma che si tratta di una SKU di fascia alta che utilizza il DIE grafico RDNA 4 di punta. Navi 48 è infatti chip il più potente utilizzato dalle GPU RDNA 4 confermate finora, mentre il Navi 44 sembra essere un gradino sotto. Le GPU Navi 48 faranno parte della famiglia "GFX1201", mentre le GPU Navi 44 saranno incluse all'interno della famiglia "GFX1200".

I dati di spedizione indicano anche la presenza di almeno quattro PCB differenti destinati alla famiglia AMD RDNA 4, i quali comprendono i seguenti modelli:

102-G28211

102-G28501

102-G28201

102-C48701

Il chip Navi 48 dispone di una nuova architettura con un sistema di ray-tracing completamente rinnovato, molto diverso da quello presente nelle GPU RDNA 3. Questa innovazione è essenziale per AMD, in quanto potenzierà le console di prossima generazione di Sony e Microsoft, garantendo una significativa miglioria nelle prestazioni di ray-tracing, un ambito in cui le attuali schede RDNA sono meno competitive rispetto alle controparti di NVIDIA e anche dell'Intel Arc.

Per quanto riguarda le prestazioni, si prevede che le GPU AMD Navi 48 XTX "RDNA 4" offrano prestazioni simili alle attuali SKU Navi 31 (XL/XT), ma con una maggiore efficienza energetica. Inoltre, sarà possibile accedere a prestazioni simili a quelle della serie "Radeon RX 7900" a un prezzo significativamente inferiore, stimato intorno ai 500 dollari USA.

Riguardo alla memoria, in una conferenza stampa con Micron AMD ha dichiarato di voler adottare la memoria GDDR7 per rendere il gaming "reattivo e realistico". Ciò lascia presagire che GDDR7 potrebbe essere lo standard di memoria per la nuova generazione di GPU RDNA 4, con velocità proposte di 18 Gbps per tutti i modelli RX 8000.

Anche se AMD non ha rivelato molte novità sul lato "Gaming" delle Radeon RX durante il keynote di Computex, si prevedono ulteriori annunci nel corso dell'anno, man mano che ci si avvicinerà al lancio ufficiale dei nuovi prodotti.