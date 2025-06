Il panorama della sicurezza digitale si trova di fronte a una svolta epocale che coinvolgerà miliardi di utenti nei prossimi mesi. Mentre i criminali informatici intensificano i loro attacchi proprio per sfruttare gli ultimi momenti dell'era delle password tradizionali, le principali aziende tecnologiche stanno accelerando una transizione che sembrava ancora lontana.

Microsoft ha fissato una serie di scadenze precise che cambieranno radicalmente il modo in cui gestiamo l'accesso ai nostri account. A partire da giugno 2025, l'app Authenticator non permetterà più di salvare nuove password, mentre a luglio la funzione di compilazione automatica verrà disattivata. Il colpo finale arriverà ad agosto, quando tutte le password salvate diventeranno completamente inaccessibili nell'applicazione.

La situazione diventa ancora più critica considerando che una gran parte degli utenti mantiene abitudini rischiose nella gestione delle credenziali. Il riutilizzo delle stesse password su più piattaforme, la condivisione di credenziali e la scelta di combinazioni facilmente decifrabili rappresentano solo la punta dell'iceberg di un problema molto più profondo.

La vulnerabilità intrinseca del sistema tradizionale

Google ha rivelato dati allarmanti che mostrano come oltre la metà degli utenti non utilizzi nemmeno l'autenticazione a due fattori, figuriamoci tecnologie più avanzate come le passkey. Questa resistenza al cambiamento sta lasciando milioni di account esposti a rischi crescenti, in un momento in cui i cybercriminali stanno perfezionando le loro tecniche di attacco.

Le password tradizionali soffrono di una vulnerabilità fondamentale: possono essere intercettate, rubate durante le violazioni dei dati o carpite attraverso sofisticate campagne di phishing. Non importa quanto sia complessa una password, rimane sempre suscettibile a questi tipi di attacchi, rendendo obsoleto l'intero sistema di sicurezza basato su credenziali statiche.

Microsoft ha implementato un pulsante "Attiva Edge" direttamente nell'app Authenticator, spingendo gli utenti a migrare verso il proprio browser. Tuttavia, l'azienda chiarisce che le password salvate e gli indirizzi vengono sincronizzati in modo sicuro con l'account Microsoft, garantendo la continuità del servizio solo attraverso Edge.

123RF / alexan107

La transizione verso le passkey rappresenta molto più di un semplice aggiornamento tecnologico. Queste credenziali crittografiche offrono una resistenza naturale agli attacchi di phishing e non possono essere intercettate o rubate con i metodi tradizionali. Inoltre, semplificano significativamente l'esperienza utente, eliminando la necessità di ricordare combinazioni complesse di caratteri.

Microsoft avverte che i malintenzionati sono consapevoli di questa transizione in corso e stanno "disperatamente accelerando gli attacchi legati alle password finché possono ancora farlo". Questa consapevolezza da parte dei criminali informatici rende ancora più urgente il passaggio a sistemi di autenticazione più sicuri.

Per gli utenti che hanno configurato passkey per il proprio account Microsoft, è fondamentale mantenere Authenticator attivo come provider di passkey. La disattivazione dell'applicazione comporterebbe automaticamente la disattivazione di tutte le passkey associate, creando potenziali problemi di accesso.

La portata del cambiamento è enorme, considerando che coinvolge oltre un miliardo di utenti tra le piattaforme Microsoft e Google. Entrambe le aziende stanno convergendo verso la stessa soluzione: sostituire completamente il sistema delle password con tecnologie di autenticazione resistenti al phishing.