Bambu Lab H2D, non solo una stampante 3D: ci sono anche laser e cutter

Bambu Lab è pronta a rinnovare ancora il mondo della stampa 3D, con un prodotto che farà di certo felici i maker più esigenti: la nuova top di gamma H2D combina stampa 3D, incisione laser e taglio per soddisfare diverse esigenze in un unico prodotto, progettato da zero per poter eccellere in ognuno di questi campi.

"L'H2D rappresenta il culmine della nostra visione di trasformare radicalmente l'approccio di designer, ingegneri e maker alla produzione personale", ha dichiarato il Dr. Tao, CEO di Bambu Lab. "Abbiamo costruito l'H2D con l'obiettivo di eccellere in ogni sua funzionalità, eliminando il tradizionale compromesso 'tuttofare ma niente benfare' che ha afflitto questa categoria di prodotti".

Ciò che distingue questo dispositivo è la capacità di trasformare un prototipo stampato in 3D in un prodotto finito, completo di dettagli incisi al laser e componenti tagliati con precisione, tutto su un'unica piattaforma. La tecnologia Live Spatial Alignment consente transizioni fluide tra i diversi strumenti, mantenendo una precisione di posizionamento fino a 0,3 mm per combinare più processi in un unico progetto.

Al centro dell'H2D si trova una serie di innovazioni tecnologiche che stabiliscono nuovi standard nel settore, a partire dal Vision-Assisted Encoder System che offre un'eccezionale precisione di movimento di 50µm su tutto il volume di stampa, un livello di precisione precedentemente disponibile solo su macchine industriali.

L'estrusore DynaSense Servo PMSM integra un motore servo brushless a magneti permanenti progettato internamente, che controlla con precisione coppia, velocità e posizione. Questa tecnologia proprietaria permette il monitoraggio in tempo reale della pressione di estrusione, il rilevamento automatico di ostruzioni parziali dell'ugello e la prevenzione della macinazione del filamento.

A completare la dotazione dell'H2D c'è il nuovo Sistema Automatico dei Materiali (AMS), disponibile in due varianti. L'AMS 2 Pro presenta una funzione di asciugatura e un sistema capace di passare automaticamente dalla modalità di asciugatura a quella di conservazione, così da gestire al meglio il filamento.

L'AMS HT, progettato appositamente per filamenti tecnici, può asciugare il materiale fino a 85°C e incorpora un percorso di bypass che riduce la resistenza all'alimentazione per filamenti rigidi rinforzati con fibre e TPU morbido, rendendolo ideale per applicazioni industriali e prototipazioni avanzate.

L'H2D Laser Edition offre prestazioni di livello professionale attraverso molteplici metodi di produzione: la stampa 3D a doppio ugello include un hotend capace di arrivare a 350°C, un volume di stampa di 350×320×325 mm, una velocità massima della testina di 1000 mm/s e una camera riscaldata a 65°C per materiali di grado ingegneristico, inclusi filamenti rinforzati con fibra di carbonio/vetro.

Il sistema integra anche funzionalità di incisione e taglio laser di precisione, con pompa di assistenza ad aria, sistema di allineamento basato sulla visione e funzioni di sicurezza complete, tra cui finestre protettive, cinque sensori di fiamma, rilevamento incendi tramite telecamera AI e protocolli di emergenza. Completa il pacchetto la capacità di taglio digitale e disegno a penna, che consente la creazione di tagli in vinile, adesivi personalizzati, disegni tecnici e tanto altro.

Configurazioni e disponibilità

La Bambu Lab H2D sarà disponibile in diverse configurazioni, per soddisfare le esigenze di vari utenti. La versione base, progettata per la stampa 3D avanzata, sarà disponibile a partire da giugno 2025 al prezzo di 1946 euro. La H2D AMS Combo, che aggiunge l'AMS 2 Pro, è invece già disponibile a 2254 euro.

Per chi desidera andare oltre la stampa 3D, la H2D Laser Full Combo (10W) è disponibile per il preorder, con spedizione prevista per fine aprile, al prezzo di 2869 euro. La configurazione più completa, H2D Laser Full Combo (40W) costa invece 3587 euro.