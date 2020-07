BenQ presenta i nuovi monitor da gaming Mobiuz con refresh rate di 144Hz

BenQ ha annunciato due nuovi monitor da gaming della linea Mobiuz: BenQ EX2170 e BenQ EX2510. Entrambi i dispositivi presentano miglioramenti atti ad offrire un’esperienza di gioco ad alto coinvolgimento, come la tecnologia HDRi e gli altoparlanti TreVolo, in combinazione alla tecnologia Eye-Care brevettata. BenQ EX2710 e BenQ EX2510 sono equipaggiati, rispettivamente, con un pannello da 27” e 24,5” FullHD con un refresh rate pari a 144Hz, 1ms di tempo di risposta ed ampi angoli di visuale. Grazie al sensore di luce integrato, i monitor sono in grado di rilevare dinamicamente il livello di luminosità ambientale per riprodurre immagini HDR perfettamente dettagliate.

Conway Lee, presidente di BenQ Corporation, ha affermato:

MOBIUZ libera la tua immaginazione e ti immerge in un gameplay più vivido che mai. Le esclusive innovazioni come l’HDRi intelligente e gli altoparlanti del nostro rinomato team audio TreVolo completano le ingegnose funzionalità per videogiochi e la tecnologia Eye-care, per garantire non solo il divertimento, ma anche la completa immersione in tutto ciò che il mondo dei videogiochi ha da offrire.

HDRi è una tecnologia proprietaria che ottimizza le scene mostrate a schermo per offrire un’elevata definizione. un contrasto elevato e tutte le sfumature necessarie per apprezzare al meglio anche le aree più scure. Inoltre, nel caso non foste soddisfatti e vogliate personalizzare ulteriormente la visione, grazie al Black eQualizer e alle venti impostazioni di colore Light Tuner potrete scegliere di illuminare angoli e zone d’ombra per aiutarvi nella navigazione ed individuazione di oggetti e nemici nelle aree più buie. Infine, la funzione Scenario Mapping consente di accedere a diversi settaggi preimpostati in base al videogioco e sorgente di input utilizzata.

Non manca nemmeno il supporto alla funzionalità FreeSync Premium, che, sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con i fotogrammi generati dalla vostra scheda video, consente di eliminare il fastidioso difetto dello screen tearing, rendendo l’azione sempre fluida.

I monitor da gaming BenQ Mobiuz BenQ EX2510 e BenQ EX2710 saranno disponibili in Italia da settembre rispettivamente al prezzo consigliato di 259,99€ e 299,99€.