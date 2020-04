Recensione Hotspot Shield

Un grande problema delle VPN è che spesso le connessioni possono rivelarsi lente e inefficienti, specie quando ci si orienta verso quei servizi che, storicamente, combattono duramente la battaglia contro l’utilizzo di questa tipologia di servizi. Certo non mancano soluzioni efficienti in termini di velocità, ma spesso si finisce per pagare più di quanto ci si aspetterebbe, con il risultato di avere sì una pronta soluzione ma con un rapporto qualità/prezzo che lascia amaramente insoddisfatti.

Ebbene non è il caso di Hotspot Shield VPN, protagonista di questa nostra recensione, e versione a pagamento della quasi omonima VPN gratuita e con annunci pubblicitari che, ne siamo certi, molti di voi avranno provato almeno una volta. La domanda a questo punto è: vale la pena pagare il pacchetto di abbonamento di questo servizio? O ci si può accontentare dei servizi offerti gratuitamente? Cerchiamo di vederci chiaro.

Piani e prezzi

Abbiamo aperto questa recensione parlando di prezzo e forse molti di voi staranno già storcendo il naso perché, se ci basassimo solo sulle informazioni relative ai pacchetti, non servirebbe certo una calcolatrice per rendersi conto che Hotspot Shield Premium costa più della maggior parte delle altre VPN, eppure ci sono diverse caratteristiche del servizio che bilanciano in modo importante quello che è il rapporto qualità/prezzo sicché, pur vero che si tratta di un servizio rivolto a una certa frangia di utenti, vi sarà ben presto chiaro che Hotspot Shield che è sì cara, ma non certo sovrapprezzata.

Le opzioni di pagamento disponibili sono tre, la soluzione mensile, che con il suo costo di €12,99/mese si presenta come una delle più care insieme a ExpressVPN che, come saprete, non è certo un servizio economico. In alternativa si può optare per la soluzione annuale, con un risparmio del 38% circa per una media mensile di 7,99€ e il piano da tre anni, che con uno sconto del 77% offre la soluzione più vantaggiosa considerato il costo mensile di soli 2,99€ . Una decurtazione più che ragionevole, anche se non economica, che libera tutto il potenziale della VPN, con quello che è un prezzo per mese sostanzialmente in linea con il mercato. Se invece ci si accontenta della protezione base si può optare per la versione gratuita.

» Clicca qui per sottoscrivere Hotspot Shield VPN «

Privacy

Lo abbiamo detto tante volte, ma è bene ribadirlo: verificare la sicurezza di una VPN è un compito complesso, che richiede tempo ed una certa tipologia di risorse e competenze tecniche. Un lavoro, insomma, che non è proprio alla portata di tutti e che spesso può creare confusione nella scelta di un servizio da parte dell’utente. Quella VPN sarà davvero sicura? Potrò affidarmi senza troppi pensieri? Un buon consiglio è quello di controllare che il servizio sia compatibile con un protocollo sicuro come OpenVPN il che, a nostro giudizio professionale, è sempre un buon inizio. Ebbene, è spiacevole constatare che Hotspot Shield non supporti OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPSec o altri standard specifici per le VPN, affidandosi invece ad una tecnologia proprietaria chiamata Catapult Hydra.

Dobbiamo preoccuparci? Diremmo di no in quanto, seppur a prima vista Catapult Hydra sembri fare gioco a sé in termini di sicurezza, si tratta comunque di una tecnologia che utilizza gli stessi protocolli di sicurezza e di crittografia di chiunque altro. Il problema, semmai, è che per come tutte le tecnolgoie proprietarie non c’è modo di capire cosa succeda all’interno di Catapult Hydra, cosa che ovviamente è agli antipodi se si pensa a sistemi come OpenVPN il cui codice è open source.

D’altro canto va detto che Hotspot Shield offre i servizi di Catapult Hydra ad aziende come McAfee, Bitdefender e Cheetah Mobile, con una collaborazione ben verificata e certificabile il che significa che, seppur il codice non sia pubblico, il funzionamento del software è comunque ben documentato.

Per riguarda invece la sicurezza del client, i nostri test sul servizio tramite IPLeak e DNSLeakTest non hanno evidenziato problemi di sorta, testimoniando come il servizio sia in grado sempre e comunque di offrire un buon livello di sicurezza, offrendo per altro anche un comodo (e sempre gradito) kill switch, che blocca la connessione nel caso si perda il collegamento con la VPN, impedendo così il trapelare del nostro indirizzo IP.

Prestazioni

A questo punto, visto che abbiamo parlato di Catapult Hydra, ci siamo chiesti se le alte prestazioni sbandierate dal servizio corrispondano a realtà. Del resto, lo abbiamo detto in apertura, lo scopo è anche quello di capire se il prezzo proposto, più altro della media dei servizi simili, sia giustificato dalle qualità proposte dal servizio. Ebbene, abbiamo effettuato dei test grazie agli speedtest di Netflix, Fast e Speedtest ed i risultati ci sono sembrati da subito incoraggianti: collegandosi ad un server nazionale e vicino, la velocità si attesta sui 68-70 Mbps, quasi il massimo possibile con la nostra linea da 75 Mbps il che significa che si potrebbe virtualmente ottenere di più con una linea più performante. Per altro, restando nell’ambito del circuito europeo (Inghilterra, Francia, Germania) non ci sono state considerevoli differenze e la nostra connessione è rimasta stabile attorno ai 65-70 Mbps.

Anche virando verso gli Stati Uniti la velocità è rimasta ottima (60-65 Mbps) ed anzi, curiosamente, molti server lontani erano anche più veloci, come è stato il caso di Brasile, India, Giappone e Singapore, che hanno spinto la nostra connessione sui 65-70 Mbps. Non siamo riusciti a trovare nei neanche agli antipodi, come in Australia, dove la connessione è “rallentata” fino ad un accettabilissimo 55-65 Mbps, con un risultato che è comunque più che buono persino nel circolo delle VPN premium.

Netflix

E veniamo ora a Netflix, ovvero a quello che è il più stoico e temibile nemico delle connessioni VPN. Come saprete, il servizio streaming scoraggia da sempre l’uso delle VPN, creando non pochi grattacapi a molti fruitori di questa particolare tipologia di connessioni, grazie ad un filtro che, sostanzialmente, impedisce di usufruire del servizio tramite VPN. Va detto che oggi come oggi non sono poche le VPN che riescono a bucare le difese di Netflix, ma la piattaforma resta comunque un ottimo test per scremare adeguatamente le performance dell’ormai florido mercato delle reti virtuali.

Ebbene Hotspot Shield non ha registrato problemi di sorta: la connessione è stata immediata, semplice e performante, con un’ottima esperienza di visione che, per altro, abbiamo verificato anche su YouTube e BB iPlayer, tutti servizi che, in misura diversa, applicano forti restrizioni geografiche.

Il client di Windows e le App

Va detto: il client Windows di Hotspot Shield è forse il più immediato e semplice che si sia mai visto sul mercato. La semplicità è portata all’estremo, con un pannello quasi del tutto vuoto in cui capeggia un enorme tasto on/off. Non è abbastanza chiaro? Tranquilli, c’è persino una scritta in inglese che vi suggerisce di “premere il pulsante per avviare la connessione”. Le istruzioni sono immediate e chiare, e collegarsi al servizio impiega pochissimi attimi del vostro tempo, tanto che soprattutto dal punto di vista della velocità di connessione, non temiamo di sbagliare dicendo che probabilmente Hotspot Shield si collega più in fretta di quasi tutti i suoi concorrenti.

Spostando in alto il succitato tasto di avvio, si può quindi far posto a una mappa che mostra la posizione dell’indirizzo IP in uso, con alcuni numeri ben visibili che indicano la quantità di dati in download e upload. Ogni posizione selezionata sulla mappa dà accesso ad una lista di paesi tra cui scegliere ed è quindi possibile scegliere una specifica posizione a cui connettersi. Nel complesso, il menu è di una semplicità invidiabile e l’esperienza d’utilizzo è decisamente user friedly, anche dal punto di vista delle impostazioni, con poche ma funzionali opzioni. Ci sono le cose essenziali: la possibilità di avviare il client insieme a Windows, bloccare il rischio di IP leak o abilitare il kill switch per bloccare ogni attività online se si interrompe la connessione VPN. Non manca, inoltre, la possibilità di attivare automaticamente la connessione quando ci si collega a una rete Wi-Fi non sicura il che fa molto piacere, visto che si tratta di un’opzione riservataci da pochissimi esponenti del settore.

Peccato solo per l’assenza di una lista di server preferiti che, come spesso diciamo, a nostro giudizio aumenta di molto la qualità dell’esperienza di navigazione, pur chiaro che si tratta di una mancanza – tutto sommato – di poco conto. Chiudiamo segnalando, infine, che sempre in tema di facilità d’uso e attenzione per la navigabilità del servizio, Hotspot Shield integra le FAQ più importanti direttamente nel client sicché, qualora abbiate problemi, non sarete rimbalzati tra le varie finestre del sito dell’azienda! Le soluzioni ai problemi più comuni, in buona sostanza, sono tutte a portata di mano, con anche un pulsante che vi rimanda direttamente alla chat con l’assistenza dal vivo. Ottimo, non c’è che dire!

Per quanto riguarda invece le applicazioni, anche qui va sottolineata la continuità proposta dall’azienda in tema di facilità di utilizzo: le app Android e iOS sono chiare, con un’interfaccia pulita e basta aprirle e cliccare Connect affinché si possa accedere ad una piccola mappa per selezionare comodamente il server a cui connettersi. Anche qui la mappa offre qualche gradito extra, come la possibilità di configurare l’app per collegarsi al più veloce server disponibile anche se, purtroppo, questa funzione è esclusiva della versione Android ed è assente su iOS.

Per il resto, salvo le dovute differenze stilistiche (con l’app iOS vagamente più gradevole dal putno di vista estetico), le funzioni sono sostanzialmente le medesime, ed entrambe le app offrono in modo integrato uno scanner per i malware e uno strumento per estendere l’autonomia del dispositivo. Nulla di eclatante, sia ben chiaro, ma va anche detto che sono in pochi ad offrire questo piccolo extra. Unico, vero, problema di queste app è l’assenza di un kill switch, in parte sostituito da un’opzione “Connessioni Insicure” (insecure connections), che ci avvisa se si collega a una rete non sicura, proponendo una connessione manuale il che, come capirete, oggi come oggi non è proprio il massimo.

In ogni caso, seppur non al top in quanto a personalizzazione ed impostazioni, le app si comportano molto bene e si distinguono dal resto del mercato (come il client) per l’estrema facilità di utilizzo il che, come capirete, rende Hotspot Shield una scelta ideale per gli utenti quasi del tutto privi di quelle competenze tecniche che, fin troppo spesso, sono richieste per utilizzare i servizi VPN senza problemi.

Assistenza

Come abbiamo detto, primissimo punto di forza di Client (e anche delle app) è la possibilità di accedere direttamente alla documentazione relativa i principali problemi di connessione, con anche una comoda opzione per contattare rapidamente il supporto online. Questo è sicuramente un ottimo punto di partenza ma va detto che forse si poteva fare qualcosa in più. Intendiamoci: non parliamo della facilità con cui è possibile reperire assistenza e soluzioni (abbiamo già lodato il tutto nel paragrafo precedente) ma del fatto che sul sito dell’azienda non siano disponibili molti altri articoli di supporto, divisi ad esempio per piattaforme e categorie.

Siamo, insomma, ben lontani dalla proposta d’eccellenza di cui vi avevamo parlato per quanto riguarda ExpressVPN (giustamente un punto di riferimento nell’ambito dell’assistenza tecnica).Per fortuna, qualora il database di articoli non fosse sufficiente c’è il servizio di chat 24/7 dedicato agli utenti Premium anche se, purtroppo, questo servizio è risultato spesso irraggiungibile e non è chiaro come l’azienda gestisca le code di utenti in attesa. Una situazione non proprio piacevole, specie in un momento in cui il mercato ha compiuto grandi passi avanti dal punto di vista dell’assistenza diretta, conscio di quanto spinoso possa essere avere a che fare con una VPN che proprio non ne vuole sapere di lasciarvi liberi di navigare. Se per certi servizi freemium la cosa è anche comprensibile, per un servizio Premium non si possono fare sconti e speriamo vivamente che Hotspot Shield corra presto ai ripari.

Verdetto

Dunque: vale la pena pagare così tanto per una VPN? La risposta è “ni”, il che non è una scappatoia per negarvi una soluzione schietta. Hotspot Shield ha innegabilmente dei problemi: applicazioni basilari, mancanza di supporto per OpenVPN, una minima raccolta dati ma ha, dalla sua, anche una velocità sopra la media e prestazioni più che degne del titolo di “VPN Premium”. Ovviamente, pensare di pagare quasi 16 euro al mese è scoraggiante e, se questo fosse l’unico pacchetto disponibile, vi diremmo forse di desistere. Se però si considerano le altre proposte di sottoscrizione e, soprattutto, quella triennale, allora ecco che la situazione cambia ed il servizio, nella sua immediatezza e velocità, può serenamente essere una alternativa agli altri giganti del mercato, specie se siete alla ricerca di una VPN che non richieda alcuna maestria nelle impostazioni e sia pertanto accessibile anche per un utente alle prime armi.

