BitDefender VPN al -43% per proteggere la tua privacy!

Per chi è alla ricerca di un'immersione totale nella vastità di internet, superando barriere territoriali, evitando rallentamenti o interruzioni causate da pubblicità aggressive, e desidera una soluzione che, una volta applicata al proprio dispositivo – che si tratti di un computer o di uno smartphone – offra un'esperienza digitale illimitata, la nuova offerta di BitDefender merita una considerazione. Nota per le sue eccellenti soluzioni per la sicurezza informatica, BitDefender amplia la sua gamma con un servizio VPN d'eccellenza, ora proposto a un prezzo vantaggioso: è possibile sottoscrivere l'abbonamento annuale a un costo mensile di 3,33€ invece di 6,99€.

Vedi offerta su BitDefender

BitDefender, chi dovrebbe abbonarsi?

Quello che distingue BitDefender da altri servizi VPN sul mercato sono alcune delle sue caratteristiche, pensate per rispondere alle esigenze di un vasto pubblico. Primo fra tutti, la capacità di supportare fino a 10 utenti o dispositivi in simultanea, superando la media di 5 o 6 delle altre VPN. Questo lo rende ideale per famiglie o piccole aziende desiderose di proteggere più dispositivi contemporaneamente. In aggiunta, la cifratura del traffico illimitata rappresenta un vantaggio notevole per gli utenti che consumano contenuti in streaming, garantendo loro una fruizione senza interruzioni e senza preoccupazioni relative ai limiti di dati.

BitDefender si distingue anche per l'ampia copertura offerta, con più di 50 posizioni di server disponibili, superando così la media di 40 degli altri fornitori. Questo aspetto assicura agli utenti maggiore flessibilità e opzioni ottimizzate per superare le restrizioni geografiche. Fondamentale, poi, è l'impegno di BitDefender nella protezione della privacy degli utenti: la politica di zero log assicura che nessuna registrazione dei dati dell'utente venga mai effettuata, offrendo una tranquillità senza pari per quanto riguarda la sicurezza online.

Forse uno degli aspetti più invitanti dell'offerta di BitDefender è il suo piano tariffario vantaggioso. A differenza di altre VPN che richiedono l'adesione a piani pluriennali per accedere a tariffe convenienti, BitDefender propone un risparmio significativo sul piano annuale. Pertanto, gli utenti possono godere di tutte le caratteristiche premium di questa VPN a soli 3,33€ al mese.

Vedi offerta su BitDefender