Nel 2027 le elettriche costeranno meno delle termiche (da produrre)

Entro tre anni, secondo le ultime previsioni della società di ricerca di mercato Gartner, i veicoli elettrici a batteria dovrebbero diventare più convenienti da produrre rispetto ai veicoli a combustione interna (benzina, diesel e ibridi) delle stesse dimensioni, grazie a miglioramenti nei processi di produzione. Tuttavia, l'aumento dei prezzi delle riparazioni dei veicoli elettrici potrebbe vanificare questi guadagni.

Gartner prevede anche che entro il 2027, il 15% delle aziende di veicoli elettrici fondate nell'ultimo decennio sarà acquisito o fallirà. Pedro Pacheco, vicepresidente della ricerca di Gartner, ha sottolineato che questo non indica il declino del settore dei veicoli elettrici, ma piuttosto un passaggio a una fase in cui le aziende con i migliori prodotti e servizi avranno successo.

Nonostante ciò, molte startup nel settore dei veicoli elettrici e delle batterie, che hanno ottenuto investimenti significativi e si sono quotate in borsa negli ultimi anni, stanno attraversando difficoltà finanziarie, con diverse che hanno dichiarato bancarotta, inclusi nomi come Lordstown Motors e Proterra.

Gartner sostiene che le nuove innovazioni contribuiranno a ridurre i costi di produzione dei veicoli elettrici. Uno scenario sicuramente possibile, quanto meno per tutti quei costruttori che si son dedicati fin da subito al settore dell'elettrico sviluppando piattaforme native per le batterie, senza quindi ri-utilizzare sistemi e telai sviluppati in precedenza (come per i costruttori legacy, i più sofferenti in questa transizione).

Tuttavia, si prevede che i costi di riparazione aumenteranno entro il 2027, soprattutto per i danni gravi, come incidenti che coinvolgono la carrozzeria e la batteria dei veicoli elettrici.

Ciò potrebbe portare a un aumento delle cancellazioni totali di veicoli incidentati o danneggiati, poiché i costi di riparazione supereranno il valore residuo. Questa situazione potrebbe influenzare anche le tariffe assicurative, con compagnie che potrebbero essere riluttanti a coprire certi modelli a causa delle costose riparazioni.

Nonostante le sfide, Gartner prevede una crescita della penetrazione di mercato dei veicoli elettrici quest'anno e nei prossimi anni, con stime di spedizioni che raggiungeranno 184 milioni di unità nel 2024 e 20,6 milioni di unità nel 2025.